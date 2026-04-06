Elektrikli otoya ‘Hürmüz’ dopingi

Körfez'de yaşanan savaş sonrasında petrol fiyatlarının rekor seviyede artması, elektrikli otomobillere olan ilgiyi artırmış görünüyor. Ocak ve şubat aylarında 11 bin adet olan elektrikli otomobil satışları, martta 15 bin adede çıktı. Ayrıca internette elektrikli otomobilleri araştıranların sayısı çoğaldı. İkinci elde de benzer bir durum yaşandı. Kullanılmış elektrikli otomobilleri inceleyenlerin sayısı, petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte arttı.

YIL SONU HEDEFİ 220 BİN

Elektrikli otomobil pazarının yıl sonunda 220 bin adet seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak yeni modellerle birlikte 250 bin adedi zorlayacağını düşünenler de var. Türkiye'de üretilecek yerli elektrikli Hyundai Ioniq3 pazarın büyümesinde önemli rol oynayacak. Hyundai İzmit tesislerinde ağustostan itibaren seri üretilmeye başlanacak elektrikli model, eylülde yollara çıkacak. Bu arada Hyundai, 2026'da 10 bin adet elektrikli otomobil satışı hedefliyor. Hyundai'nin Türkiye'de 2023'te 640 adet olan elektrikli otomobil satışları, 2024'te 4 bin 945 adede, 2025'te ise 9 bin 152 adede çıktı.

ELEKTRİKLİ OTO SATIŞLARI (2026)

Ocak 11.304 Şubat 11.842 Mart 15.028 Toplam 38 bin 174