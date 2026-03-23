Elektrikli SUV ailesi genişliyor

Volkswagen'ın elektrikli ID ailesi yeni modellerle genişliyor. Türkiye'de satışa sunulan ID. 4 ve ID.7'nin ardından B-SUV segmentindeki yeni model ID. Cross, yıl sonunda Avrupa ile birlikte Türkiye'de satışa sunulacak. Avrupa fiyatının 28 bin eurodan başlaması beklenen modelin ülkemizde de rekabetçi bir fiyata yakalaması planlanıyor. MEB+ platformu üzerine önden çekişli olarak inşa edilen ID. Cross, Volkswagen'in elektrikli ürün atağının önemli oyuncularından biri olarak konumlanacak.
B-SUV MODEL
Model iki farklı net batarya kapasitesiyle sunuluyor. 37 kWs kapasiteli versiyon lityum demir fosfat (LFP) kimyasına sahipken, 52 kWs kapasiteli versiyon nikel manganez kobalt (NMC) kimyası kullanıyor. Güç seçenekleri 85 kW (116 bg), 99 kW (135 bg) ve 155 kW (211 bg) olarak sunuluyor. WLTP normlarına göre 37 kWs batarya ile yaklaşık 316 km, 52 kWs batarya ile ise yaklaşık 436 km'ye kadar menzil sunuyor.