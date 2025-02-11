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Haberler Ekonomi Haberleri Elon Musk'ın OpenAI'yı satın almak için 97,4 milyar dolarlık teklif verdiği iddiası
Giriş Tarihi: 11.2.2025 10:11 Son Güncelleme: 11.2.2025 10:11

Elon Musk'ın OpenAI'yı satın almak için 97,4 milyar dolarlık teklif verdiği iddiası

ABD'li ünlü milyarder Elon Musk'ın yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI firmasını satın almak için yaklaşık 97,4 milyar dolar teklif ettiği iddia edilidi.

AA
Elon Musk’ın OpenAI’yı satın almak için 97,4 milyar dolarlık teklif verdiği iddiası

ABD'li milyarder Elon Musk liderliğindeki yatırımcı grubunun, yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI firmasını satın almak için yaklaşık 97,4 milyar dolar değerinde teklif sunduğu iddia edildi.

Wall Street Journal'ın Musk'ın avukatı Marc Toberoff'un açıklamalarına dayandırdığı haberde, Musk liderliğindeki yatırımcıların, şirketi satın almak için OpenAI yönetim kuruluna yaklaşık 97,4 milyar dolarlık teklif verdiği belirtildi.

Haberde, Musk'ın, OpenAI'ın "bir zamanlarki açık kaynaklı, güvenliğe odaklı ve kamu yararına hizmet eden" haline geri dönmesi gerektiğini savunduğu ve "bunun gerçekleşmesini sağlamak için çalıştıklarını" söylediği öne sürüldü.

Öte yandan, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, X hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddialara yanıt vererek, "Hayır, teşekkürler, ama isterseniz biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz." ifadelerini kullandı.

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Elon Musk'ın OpenAI'yı satın almak için 97,4 milyar dolarlık teklif verdiği iddiası
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