Haberler Ekonomi Haberleri Elon Musk'tan dev yapay zeka ve çip hamlesi! Terefab projesinin merkezi belli oldu
Giriş Tarihi: 22.03.2026 16:07 Son Güncelleme: 22.03.2026 16:10

Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in ortaklaşa yürüteceği dev çip üretim projesi "Terafab"ı duyurdu. Austin, Texas'ta kurulacak tesis, robotik sistemler, yapay zekâ uygulamaları ve uzay veri merkezleri için özel çipler üretecek.

Elon Musk, robotik, yapay zekâ ve uzay veri merkezleri için kendi çiplerini üretmeyi hedefleyen "Terafab" projesinin ABD'nin Austin kentinde kurulacağını açıkladı. Projenin Tesla ve SpaceX tarafından ortaklaşa yürütüleceği belirtildi.

İLK AŞAMADA "GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ FABRİKASI" KURULACAK

Musk, projeye başlangıç olarak Austin'de her türlü çipi üretebilecek ve test edebilecek ekipmanlara sahip bir "gelişmiş teknoloji fabrikası" ile başlayacaklarını söyledi. Daha önce de ilk etapta küçük ölçekli bir tesis kurulacağını, ardından daha büyük bir üretim yapısına geçileceğini ifade etmişti.

Yarı iletken üretimi konusunda doğrudan bir geçmişi bulunmayan Musk, sektörün kendi ihtiyaç duyduğu çip arzını karşılamakta yavaş kaldığını savundu.

"ÇİPLERİ YA KENDİMİZ ÜRETİRİZ YA DA BULAMAYIZ"

Musk, projeye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu hız bizim istediğimizden çok daha düşük. Ya Terafab'ı kurarız ya da çip bulamayız. Çiplere ihtiyacımız var, bu yüzden Terafab'ı kuruyoruz."

Projenin uzun vadede yılda 1 terawatt hesaplama gücünü destekleyecek çip üretimini hedeflediği belirtildi. Bu kapasitenin, Musk'ın yapay zekâ ve robotik yatırımlarını büyütme planlarıyla doğrudan bağlantılı olduğu ifade edildi.

HEM DÜNYA HEM UZAY İÇİN ÇİP ÜRETİMİ PLANI

Musk, daha somut hedefler de paylaştı:

  • Dünya için yılda 100–200 gigawatt hesaplama gücünü destekleyen çipler
  • Uzay için 1 terawatt kapasiteye ulaşabilecek çipler

Ancak tesisin ne zaman tamamlanacağı veya üretime ne zaman başlayacağına ilişkin net bir takvim paylaşılmadı.

2 NANOMETRE HEDEFİ

Daha önce yaptığı açıklamalarda Musk, tesisin 2 nanometre teknolojisinde çip üretimi yapacağını dile getirmişti. Projenin, Tesla'nın Austin'deki mevcut genel merkezi ve gigafactory tesisine yakın bir bölgede planlandığı da aktarıldı.

TEKSAS KÜRESEL ÇİP MERKEZİ HALİNE GELEBİLİR

Musk'ın açıklamayı yaptığı etkinliğe Greg Abbott da katıldı. Projenin başarıya ulaşması halinde, Teksas'ın küresel çip üretiminde önemli bir merkez haline gelebileceği belirtiliyor.

Tesla'nın hâlihazırda Samsung ile Austin yakınlarındaki tesislerde iş birliği bulunurken, şirketin TSMC ve Micron Technology gibi mevcut tedarikçilerinin de artan talebi karşılamakta zorlandığı ifade ediliyor.

