Emek Pazarı’ndan uygun alışveriş fırsatı

Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde emeklilerin yüzünü güldürecek bir pazar kuruldu. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emeklilerin fahiş fiyatlardan etkilenmemesi ve daha uyguna alışveriş yapabilmesi amacıyla dijital bir pazaryeri olan Emek Pazarı'nı kurdu. Tüm emeklilerin alışverişine açık olan pazaryerinde gıdadan giyime, kozmetikten teknolojiye pek çok ürün bulunurken, ürünler piyasa fiyatının altında satışa sunuluyor. TÜED Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin kapısına kadar bırakılacak alışverişlerden kargo ücreti de alınmayacağını belirterek, "Böylece emekliler olarak fahiş fiyat artışlarını boykot etmiş olacağız" dedi.

HERKES ALIŞVERİŞ YAPABİLİYOR

Dijital ortamda kurdukları pazaryerinde isteyen tüm emekli ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapabileceklerini anlatan Ergün, ancak dernek üyelerine ekstra indirimler tanımladıklarını ifade etti. Ergün, "Vatandaşlarımız 'Emek Pazarı' e-ticaret uygulamasını cep telefonlarına indirerek veya e-ticaret sitesine doğrudan üye girişi yaparak alışveriş yapabilecekler. Pazarda gıda başta olmak üzere giyim, kozmetik, teknoloji ve benzeri pek çok ürün, üretici firmalardan doğrudan temin edilerek, kargo veya teslimat ücreti ödemeden, dernek üyesi emeklilerin adreslerine ulaştırılacak" dedi. "Üretenden, Tüketene En Kısa Yol" sloganıyla hayata geçen projeyle geçmişin "Tüketim Kooperatif" uygulamalarını, dijital platforma taşımayı hedeflediklerini kaydeden Ergün, "Vatandaşlarımız TÜED web sayfasından, emekpazari.com.tr adreslerinden ulaşılabileceği gibi AppStore ve Google Play platformundan uygulamayı indirerek de erişilebilecek. Uygulamaya, üyelerimiz kullanıcı adı olarak TC kimlik numaralarını, şifre olarak ise kimlik numaralarının son 6 rakamını kullanarak başlayabilecekler" diye konuştu.

KENDİ ÜRÜNLERİNİ SATABİLECEK

Ergün, uygulama ile emeklilerin kendi ürettikleri ürünleri de satabileceğini anlatarak, "Ayrıca, proje Sanat Sokağı, Kariyer Sepeti gibi sosyal sorumluluk alanlarını da kapsıyor. Proje kapsamında yerel üreticiler ağırlıklı olarak desteklenecek, doğal ürünlere ve organik pazarlara geniş yer verilecek, tatil imkânları ve diğer tüm ürün ve hizmetler aracı firmalar olmadan sunulacak, indirim kampanyaları düzenlenecek" dedi.