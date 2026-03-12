Emekli aylıkları bayram öncesi hesaplarda

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerin bayram ikramiyesini bu yıl da bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Emeklilerin bu ayki maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi. Normal şartlarda SSK emekli maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında ödeniyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını ayın 25'i ile 28 arasında alıyor. Memur emeklilerine de her ayın 15'inde ödeme yapılıyor. Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez bayram ikrâmiyesi ödeniyor. Bu yıl emeklilere 4'er bin lira ikramiye ödemesi yapılacak.

TAKVİM NEŞLEŞTİ

Yeni takvime göre maaş ve ikramiyeler 14-19 Mart arasında ödenecek. Mart ayı ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 14 Mart'ta, 21, 22, 23 olanlara 15 Mart ctarihinde, 24, 25, 26 Mart olanlara 16 Mart'ta yatırılacak. 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında ödeme günü 25, 26 olanlara 17 Mart 2026'da, 27, 28 olanlara 18 Mart 2026'da yatırılacak. 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Mart 2026 tarihinde ödenecek.

150 MİLYAR İKRAMİYE

Bu yıl 17.7 milyon emekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesinin 150 milyar TL'nin üzerinde olacağı hesaplanıyor. 2025 yılında emeklilere Kurban Bayramı'nda 57.4 milyar TL olmak üzere 100 milyar TL'nin üzerinde ikramiye ödemesi yapılmıştı. 2024 yılında ise bu rakam 84.2 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Emekli bayram ikramiyesi her bir bayram için 2018'te 1.000 lira, 2021'de 1100 lira, 2023'te 2 bin lira, 2024'te 3 bin lira, 2025'te 4 bin lira olmuştu. 2018- 2025 arasındaki 8 yıllık dönemde 369.5 milyar lira ikramiye ödemesi yapıldı. Bu yılki ödemeyle birlikte toplam ödeme yarım trilyon lirayı aşacak.

İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?

Bayram ikramiyelerini SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alacak. Emekli bayram ikramiyesini herkes aynı oranda alamıyor. Emekli olup yaşayanlar ikramiyenin tamamını alacak. Ancak dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak. İki ayrı emekli maaşı bulunanlar en yüksek ödemeye imkan veren maaşı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek.