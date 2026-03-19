Emekli bayram ikramiyesi alanlar, bu mesaja dikkat! SGK, uyardı ’asla’ tıklamayın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı vatandaşlara gönderilen 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' içerikli mesajların sahte ve dolandırıcılık amaçlı olduğunu bildirdi.
"LİNKE TIKLAMAYIN" UYARISI
SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK adı kullanılarak vatandaşlara yanıltıcı mesajlar gönderildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' şeklinde gönderilen mesajlar kesinlikle sahtedir."
RESMİ KURUMLAR LİNK GÖNDERMEZ
SGK, resmi kurumların SMS veya e-posta yoluyla link göndererek ödeme onayı talep etmediğini vurguladı. Vatandaşlara, bu tür mesajlardaki bağlantılara kesinlikle tıklamamaları çağrısı yapıldı.
Açıklamada ayrıca şu uyarılar yer aldı:
ŞÜPHELİ DURUMLARDA NEREYE BAŞVURULMALI?
Vatandaşların şüpheli durumlarda ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi hattını arayabilecekleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden başvuru yapabilecekleri veya SGK il müdürlüklerine şahsen müracaat edebilecekleri belirtildi.