Haberler Ekonomi Haberleri Emekli bayram ikramiyesi alanlar, bu mesaja dikkat! SGK, uyardı 'asla' tıklamayın
Giriş Tarihi: 19.03.2026 16:04 Son Güncelleme: 19.03.2026 16:11

Emekli bayram ikramiyesi alanlar, bu mesaja dikkat! SGK, uyardı 'asla' tıklamayın

Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı öncesi hem maaş hem de ikramiye olmak üzere çifte ödeme aldı. Emeklinin bayram ikramiyesine göz diken dolandırıcılara karşı SGK'dan net uyarı geldi. Sahte mesajlardaki linklere "tıklamayın" diyen SGK, asla diyerek uyardı.

DHA Ekonomi
Emekli bayram ikramiyesi alanlar, bu mesaja dikkat! SGK, uyardı ’asla’ tıklamayın
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı vatandaşlara gönderilen 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' içerikli mesajların sahte ve dolandırıcılık amaçlı olduğunu bildirdi.

"LİNKE TIKLAMAYIN" UYARISI

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK adı kullanılarak vatandaşlara yanıltıcı mesajlar gönderildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' şeklinde gönderilen mesajlar kesinlikle sahtedir."

RESMİ KURUMLAR LİNK GÖNDERMEZ

SGK, resmi kurumların SMS veya e-posta yoluyla link göndererek ödeme onayı talep etmediğini vurguladı. Vatandaşlara, bu tür mesajlardaki bağlantılara kesinlikle tıklamamaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca şu uyarılar yer aldı:

  • Kimlik, banka ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın
  • Bu tür iletilere itibar etmeyin
  • Aksi halde dolandırıcılığa maruz kalabilirsiniz

ŞÜPHELİ DURUMLARDA NEREYE BAŞVURULMALI?

Vatandaşların şüpheli durumlarda ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi hattını arayabilecekleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden başvuru yapabilecekleri veya SGK il müdürlüklerine şahsen müracaat edebilecekleri belirtildi.

Emekli bayram ikramiyesi alanlar, bu mesaja dikkat! SGK, uyardı 'asla' tıklamayın
