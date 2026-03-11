Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Bakan Işıkhan tarih verdi
Giriş Tarihi: 11.03.2026 15:08 Son Güncelleme: 11.03.2026 15:21

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Bakan Işıkhan tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerine ilişkin "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak" açıklamasında bulundu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Bakan Işıkhan tarih verdi
  • ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak.

Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Bakan Işıkhan tarih verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz