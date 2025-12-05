Emekli zammı 2026 öncesi çifte kazanç! İşte en cazip promosyon veren bankalar

Yeni yılda yaklaşık 17 milyon emeklinin maaşlarına yapılacak zammın belli olmasına sayılı süre kaldı. Ocak ayında açıklanacak 6 aylık TÜFE verileriyle SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin alacağı zam kesinleşecek. 5 aylık TÜFE'ye göre yüzde 11,21'lik zammı şimdiden ceplerine koyan emekliler, zam öncesi bankaların verdiği promosyon miktarlarını merakla araştırıyor.
Bilindiği gibi bankalar maaş ödemesi için anlaşma karşılığında emeklilere nakit ödeme başta olmak üzere birçok kazanç sağlıyor. Bankalar bu doğrultuda emeklilere cazip fırsatlar sunuyor. Bazı bankalar 31 bin TL'ye kadar nakit promosyon verirken, bazı bankalar ise özel kampanyalarla bu tutarı 40.000 TL'ye kadar yükseltiyor. İşte emekliler için en cazip promosyon ödemesi yapan bankalar...
VAKIFBANK
VakıfBank'tan emekli maaşını taşıyn SGK'lılara 12.000 TL'ye varan promosyonun yanı sıra 18 bin TL'ye varan ek kazanç sağlıyor. Emekliler böylelikle 30 bin TL kazanç sağlayabiliyor.
Ek kazanç için bankanın emekli kredi kartı üzerinden 9 ay boyunca aylık en az 1.000 TL alışveriş yapılması gerekiyor.
Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında ilk kez maaşını taşıyacak ya da yeni emekli olup ilk maaşını bankadan alacak emekliler faydalanabiliyor. Daha önce maaşını taşıyan emekliler kampanyadan yararlanamıyor. Kampanya, emekli maaşının ilk kez VakıfBank hesabına ödendiği ay başlıyor ve 9 ay sürüyor.
TEB
TEB, ise emekli maaşını taşıyanlara 36 ay boyunca taahhüt verme şartı ile 12.000 TL promosyonun yanı sıra 9 bin TL ek promosyon sağlıyor. Toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapan banka, 9 bin TL'lik ek ödeme için elektrik veya doğalgaz faturası zorunlu olmak üzere en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı verilmesini şart koşuyor.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 27.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Banka emeklilere 24 bin TL nakit promosyona ek Sağlam Kart ile ilk 1.000 TL ve üzeri harcamada 1.000 TL altın puan veriyor. Aynı zamanda yıl sonuna kadar verilen her fatura talimatı için 500 TL, toplamda 2.500 TL'ye kadar altın puan veriliyor.
Kuveyt Türk'e maaşını taşımak isteyen emekliler, başvurularını mobil uygulamanın yanı sıra, ATM'lerden ve başka anlaşmalı ATM'lerden yapabiliyor.
DENİZBANK
DenizBank, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL nakit promosyonun yanı sıra, yeni hesap açma, otomatik fatura ödeme talimatı verme, aktif kredi kartı kullanma şartı ile ek 15.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
Kampanyadan 30.10.2025 ile 31.12.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler faydalanabiliyor.
Emekli maaşı promosyonu için başvurular, mobil uygulamadan, e-Devlet üzerinden, doğrudan şube başvurusu ya da müşteri hizmetleri aranarak gerçekleştirilebiliyor.
YAPI KREDİ
YapıKredi, 19 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.
GARANTİ
Garanti Bankası, 1 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve ek avantajlar sağlıyor. Banka 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus veriyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.
Banka aynı zamanda emeklilere, 9.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık veriyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuyor. Banka 3 yıl boyunca taahhüt verilmesini şart koşuyor.
Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanıyor.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular; şubeler, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS, Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca HalkBankası'ndan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
10.000 TL - 14.999,99 TL arası brüt maaşa 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası brüt maaşa 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri brüt maaşa 12.000 TL
SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri ise başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabiliyor.
Banka 12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanında, sıfır faizli 30 bin TL kredi, yıllık 12 bin TL'ye kadar indirim ve 3.500 TL puanla toplam 39 bin 500 TL'ye varan ödeme sağlıyor.
Başvurular Halkbank Mobil üzerinden Emeklilik İşlemleri > Emekli Promosyon Başvurusu adımlarıyla yapılabiliyor.