Emekli zammı 2026 öncesi çifte kazanç! İşte en cazip promosyon veren bankalar

Yeni yılda yaklaşık 17 milyon emeklinin maaşlarına yapılacak zammın belli olmasına sayılı süre kaldı. Ocak ayında açıklanacak 6 aylık TÜFE verileriyle SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin alacağı zam kesinleşecek. 5 aylık TÜFE'ye göre yüzde 11,21'lik zammı şimdiden ceplerine koyan emekliler, zam öncesi bankaların verdiği promosyon miktarlarını merakla araştırıyor.

Bilindiği gibi bankalar maaş ödemesi için anlaşma karşılığında emeklilere nakit ödeme başta olmak üzere birçok kazanç sağlıyor. Bankalar bu doğrultuda emeklilere cazip fırsatlar sunuyor. Bazı bankalar 31 bin TL'ye kadar nakit promosyon verirken, bazı bankalar ise özel kampanyalarla bu tutarı 40.000 TL'ye kadar yükseltiyor. İşte emekliler için en cazip promosyon ödemesi yapan bankalar...