Emeklilere maaşa ek 30.000 TL alma imkanı! Bankalar yarışa girdi, işte güncel promosyon listesi

16 milyondan fazla emekli 2026 yılında maaşlarına yapılacak zam oranını merak etmeye devam ederken, bankalar maaş ödemesi için promosyon yarışına hız verdi.
Kasım ayında maaşlarını taşıyan veya taahhüt yenileyen emekliler için bankalar promosyon miktarlarını güncelledi. Promosyon miktarı emekli maaşına göre 5.000 TL'den 30.000 TL'ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Bazı bankalar; fatura talimatı, kart kullanımı, ek ürün alma vb. işlemler ile 30.000 TL'nin de üstünde promosyon verebiliyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank, emekli maaş tutarına göre 12.000 TL'ye kadar promosyon kazanma imkânı sunuyor.
Promosyon tutarları maaş aralıklarına göre şu şekilde belirlenmiştir:
Ek ürün kampanyalarıyla birlikte toplam promosyon tutarı 27.500 TL'ye kadar çıkabilmektedir.
Promosyon kampanyasından emekli maaşını Şekerbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca bankadan maaş almayı taahhüt eden emekliler ile hâlihazırda Şekerbank'tan maaş alan ve mevcut 3 yıllık taahhüdü 2025 yılı içinde sona erip yenileme yapmak isteyen emekliler için geçerli.
Ek ürün kampanyalarından yararlanmak isteyenlerin, kampanya başvurusu sırasında ilgili ürünler için başvuru yapmaları gerekiyor.
ING
Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, ek koşul olmaksızın 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabiliyor
Bankanın aylık toplam gelir tutarına göre promosyon miktarları şu şekilde:
Kampanya, 1 – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerli. Bu tarihler dışında promosyon alanlar kampanyadan faydalanamıyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'nın Emekli Promosyon Kampanyası da 1 – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli.
Maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emekliler toplamda 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanabiliniyor.
Bankanın promosyon kampanyası şu şekilde:
Banka 15.000 TL nakit promosyona ek 10.000 TL bonus fırsatları olmak üzere toplamda 25.000 TL'ye kadar promosyon veriyor.
HALKBANK
SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt ettiklerinde ise 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
Brüt maaş tutarına göre promosyon miktarları şu şekildedir:
Ayrıca, SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL'nin altında olan hak sahipleri, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabiliyor.
Promosyon başvurunuzu Halkbank Mobil uygulaması üzerinden şu adımları izleyerek gerçekleştirebilirsiniz:
İşlemler > Emeklilik İşlemleri > Emekli Promosyon Başvurusu veya Başvuru > Emekli Promosyon Başvurusu
VAKIFBANK
Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını VakıfBank'tan kalmayı taahhüt eden emekliler, aşağıdaki tutarlarda promosyon ödemesinden yararlanabilir:
Maaşı 20.000 TL ve daha fazla olan emeklilere 3 yıl için toplamda 12.000 TL olmak üzere promosyon ödemesi, peşin ve nakit olarak yapılıyor.
Emekliler başvurularını en yakın VakıfBank şubesinden, yurt içi VakıfBank ATM'lerinden ya da VakıfBank Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emeklileri maaşını 1 – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında Akbank'a taşıması ve 3 yıl kalma taahhütü sonucunda durumunda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.
Emekliler, aşağıdaki ek fırsatlardan yararlanarak toplamda 30.000 TL'ye varan nakit ödül elde edebiliyor:
Emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, Akbank Mobil uygulaması veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurunuzu gerçekleştirebiliyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) kapsamında emekli maaşını bankadan alan müşterilere, 3 yıl peşin olmak üzere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkânı sunuyor.
Promosyon ödemesinden faydalanmak için, emekli maaşının 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığıyla alınacağına dair başvuruda bulunmak yeterli.
Birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon tutarı, maaşların toplamı üzerinden hesaplanıyor.
Başvurular; Ziraat Bankası şubeleri, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil uygulaması, ATM'ler, SMS ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.
TÜRKİYE FİNANS
Emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyanlar ise 29.500 TL'ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül fırsatından yararlanabiliyor.
Emekliler; maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans aracılığıyla almayı taahhüt ederek, promosyon başvurusunda bulunmaları ve aşağıdaki şartları yerine getirmeleri halinde bu avantajlardan faydalanabiliyor:
Bu koşulları sağlayan emeklilere, maaş tutarına göre aşağıdaki ödemeler yapılmaktadır:
Bu rakam bankaya davet edilen her emekli yakını için verilen ek nakit ödülleri ile daha da artıyor.