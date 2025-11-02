Emeklilere maaşa ek 30.000 TL alma imkanı! Bankalar yarışa girdi, işte güncel promosyon listesi

VAKIFBANK

Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını VakıfBank'tan kalmayı taahhüt eden emekliler, aşağıdaki tutarlarda promosyon ödemesinden yararlanabilir:

Aylık maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlara: 3 yıl için toplam 5.000 TL

10.000 TL – 14.999,99 TL arası maaş alanlara: 3 yıl için toplam 8.000 TL

15.000 TL – 19.999,99 TL arası maaş alanlara: 3 yıl için toplam 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 3 yıl için toplam 12.000 TL

Maaşı 20.000 TL ve daha fazla olan emeklilere 3 yıl için toplamda 12.000 TL olmak üzere promosyon ödemesi, peşin ve nakit olarak yapılıyor.

Emekliler başvurularını en yakın VakıfBank şubesinden, yurt içi VakıfBank ATM'lerinden ya da VakıfBank Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor.