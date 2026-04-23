Emeklilik yaşı yükseliyor: Ortalama süre 66 yıl 4 aya çıktı!

Hollanda'da emeklilik sistemi giderek daha ileri yaşlara kayıyor. 2025 verilerine göre, çalışanların ortalama emeklilik yaşı bir önceki yıla kıyasla 2,5 ay artarak 66 yıl 4 aya ulaştı.

100 BİNİ AŞKIN KİŞİ EMEKLİ OLDU

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) verileri, 2025 yılında 100 binden fazla kişinin emekliliğe ayrıldığını ortaya koydu. Bu süreçte emeklilik yaşındaki artış dikkat çekici bir eğilim olarak öne çıktı.