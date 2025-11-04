Emeklinin % 10.25 memurun % 16.5 zammı kesin

Yılın ikinci yarısı için ekim ayı enflasyonun belli olmasıyla emekli ve memurlar ile memur emeklilerinin alacağı zam da belli olmaya başladı. 2026'nın ilk ayında, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bir ipucu daha geldi. Zam oranını gösterecek 6 aylık veriden 4'ü belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 çıktı. 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.25 artış oluştu. Enflasyon tahminlerine göre göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.94 ile 13.13 aralığında bekleniyor. Emekliler temmuzda altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 16.67 oranında zam almıştı.

MEMUR YÜZDE 19'U GEÇECEK

Ekim ayı enflasyonu memur ve emeklilerini de ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına temmuzda yüzde 15.57 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında yüzde 5'lik sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı alacak, üstüne de sözleşmeden doğan yüzde 11'lik bir zam eklenecek. Söz konusu dört ayda toplam enflasyon yüzde 10.25 olarak gerçekleşti, bu tutar ve 2026 yılı toplu sözleşme zammı göz önüne alınarak yapılan hesaplamaya göre memur ve memur emeklileri en az yüzde 16.55 oranında zam alacak. Hesaplanan tutara taban aylığa yapılan 1000 TL tutarındaki zam eklenecek. Taban aylığa yapılan 1000 TL zam brüt olduğu için her memurun maaşına farklı oranda yansıyacak. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.39- 19.59 aralığında bekleniyor.