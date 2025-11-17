Emekliye eşit zam

Emekliler, memurlar, işçiler ve sosyal yardım alanlar Ocak ayını bekliyor. Milyonlarca vatandaşın geliri Ocak ayı itibariyle artacak. SSK ve BağKur emeklileri 6 aylık enflasyona göre artış alırken,, memurlar ve memur emeklileri yüzde 11 toplu sözleşmeye ilaveten enflasyon farkı alacak. İşçiler için ise Aralık ayında yeni asgari ücret belirlenecek. Sosyal yardımlar da memur maaş artışıyla birlikte artacak.

HESAPLAR NEYİ GÖSTERİYOR?

Enflasyon tahminleri ve oluşan 4 aylık enflasyona göre yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyon yüzde 14'ler civarında çıkacağı görülüyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yeniden belirlemiş ve yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını açıklamıştı. Bu hesaplamalara göre de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon artışı yüzde 14, memurlar ve memur emeklilerinin artışı ise enflasyon farkı ile birlikte yüzde 20.5 çıkıyor. İşçiler için ise asgari ücret artışının enflasyona göre yapılması durumunda yüzde 33 olması bekleniyor.

ARADA FARK OLUŞTU

Hesaplamalara bakıldığında emekliler arasında 6-6.5 puanlık bir fark oluştuğu görülüyor. Toplu sözleşme zammı olduğu için emekli memurların artışı daha yüksek görünüyor. 2025 yılındaki artışlara bakıldığında oluşan farklar kapatılmamıştı. Ancak geçtiğimiz yıllarda her iki kesime eşit zam uygulandığı aradaki farkın da refah payı uygulaması ile kapatıldığı görülmüştü. Ocak ayında böyle bir karar verilirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranına 6,5 puan eklenmesi gündeme gelebiliyor. Böylece hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerine hem de memur emeklilerine aynı oranda artış yapılabilir. Tabi bu ek artış oranının uygulanması için TBMM'den yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU

Refah payı Ocak ve Temmuz 2023 ile Ocak 2024 zam dönemlerinde uygulanmış, emeklilerin zam oranı eşitlenmişti. Ocak ve Temmuz 2023'te hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine, Ocak 2024'te ise sadece SSK ve Bağ-Kur emeklileri refah payı uygulanmıştı. Bu tarihten sonra ise emeklilerin maaş artış oranları farklı oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular, memur emeklilerinden, Temmuz 2024'te 5.42, Ocak 2025'te 4.21, Temmuz 2025'te 1.1 puan daha fazla artış aldı.