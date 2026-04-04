Emekliye yüzde 10 zam cepte!

ABD/İsrail-İran arasındaki savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatları Türkiye'de enflasyona yansımadı. Enflasyon mart ayında aylık yüzde 1.94 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 30.87 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayı enflasyonunu açıklamasının ardından milyonlarca emekli ve memurun gözü temmuzdaki zamma çevrildi. Verilerin paylaşılmasının ardından 3 aylık enflasyon farkı netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.04 oranında zammı şimdiden hak etti.

İLK 6 AYA GÖRE BELİRLENİYOR

Emeklilerin temmuz zammı, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranına göre belirleniyor. Bu nedenle her ay açıklanan veri, maaş artışına doğrudan yansıyor. Mart enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte 3 aylık birikimli oran netleşmiş oldu. İlk iki ayda açıklanan verilere göre, ocakta yüzde 4.84, şubatta yüzde 2.96 enflasyon oluştu. Mart ayı verilerinin eklenmesiyle emekliler temmuz dönemi için şimdiden yüzde 10.03 oranında bir artışa hak kazanmış durumda. Memur ve memur emeklilerin üç aylık farkı da 6.07 oldu. Toplu sözleşme gereği yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 oranında bir zam alacak olan memur emeklileri, enflasyon farkı için ise enflasyonun yüzde 11 barajını aşmasını bekleyecek. Bu oranın geçilmesi durumunda, memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkını da maaşlarında görecek. Zamlarla ilgili nihai artış oranı haziran ayında netleşecek.

BEKLENTİ ANKETİ NE DİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentilere bakıldığında 5 aylık enflasyon tablosu da netleşiyor. Ekonomistler nisanda yüzde 2.11, mayısta yüzde 1.5 enflasyon bekliyor. Ocak ayındaki yüzde 4.84, şubattaki yüzde 2.96 ve martta ise 1.94'lük gerçekleşmelerin ardından; ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için yüzde 2.11 ve mayıs ayı için yüzde 1.50 oranındaki tahminleri kümülatif olarak hesaplandığında, 5 aylık toplam enflasyon yüzde 14.04 seviyesine ulaştı. Bu veriler ışığında, haziran ayı enflasyon rakamı henüz eklenmeden SSK ve Bağ- Kur emeklileri ile memurlar için temmuzda yapılacak artışın önemli bölümü şekillendi.

MEMUR VE EMEKLİ SEYYANEN ZAM BEKLİYOR

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur- Sen) Başkanı Ali Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yalçın, "Hakem'in zammı eridi, memur ve emekli seyyanen zam bekliyor. Mart ayı enflasyonunun yüzde 1.94 olarak açıklanmasıyla birlikte Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı olan yüzde 11 artış oranının neredeyse tamamı enflasyon karşısında tükenmiştir. Geride bıraktığımız 2 yıl boyunca da Hakem'in hatalı iradesi ve kararıyla kamu görevlilerimize yapılan maaş/ücret artışları 2 ya da 3 ay içerisinde erimiş ve enflasyona yenilmişti. Önümüzdeki 3 ay boyunca; açıklanan enflasyon rakamları üzerinden kamu görevlilerimizin alım gücü reel olarak erimeye devam edecek. Açıklanan enflasyon oranlarıyla bireylerin/hane halkının genel tüketimini kapsayan zorunlu harcama sepeti enflasyonu arasındaki büyük farklılık unutulmamalıdır" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Ocak ayından bu yana 20.000 TL olarak uygulanan taban aylığın, temmuz ayında yapılacak enflasyon güncellemesiyle birlikte 22.800 TL ile 23.500 TL arasına yükselmesi bekleniyor. Ancak kök maaşı 17.000 TL ve altında olan emekliler için bu artışın hayata geçmesi, mutlak suretle meclisten çıkacak yeni bir 'taban aylık düzenlemesine' bağlı olacak.