Emlak Katılım 2026 İlk Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı: Ülke ekonomisine 314 milyar TL kaynak

SUKUK ALANINDA %127'LİK GÜÇLÜ BÜYÜME

Emlak Katılım'ın 2026 yılının ilk çeyreğinde yurt içinde ihraç etmiş olduğu kira sertifikası ihraç hacmi, bir önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık %127'lik bir artışla 10.5 Milyar TL olarak gerçekleşti. Banka, aracılığını üstlendiği şirket sukuku ihraçlarında 2026 yılı ilk çeyreğinde 6.3 Milyar TL sukuk ihracı gerçekleştirdi. Emlak Katılım, dolaşımdaki 11,1 milyar TL tutarındaki sukuk bakiyesi ile %17'lik pazar payına ulaşarak sektörün pazar liderleri arasında yer aldı.

"EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN" İLE SEKTÖRE GÜVEN ARTIYOR

Emlak Katılım'ın iştiraki olarak faaliyetlerine devam eden Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi ev ve araç teslimatlarını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgisiyle her ay ivme kazanan şirket, kısa sürede on binlerce sözleşmeye ulaştı. Elde edilen bu istikrarlı büyüme, hem tasarruf finansman modeline duyulan güvenin hem de sektörün geleceğine yönelik beklentilerin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Türkiye genelindeki tüm Emlak Katılım şubeleri üzerinden sunulan bu hizmet sayesinde müşteriler, tasarruf finansman çözümlerine kolay ve hızlı bir şekilde erişebiliyor.

