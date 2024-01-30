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Giriş Tarihi: 30.1.2024 18:59 Son Güncelleme: 30.1.2024 19:05

Emlak Katılım’a yılın en başarılı sukuk ihracı ödülü verildi

Emlak Katılım aracılığıyla Türkiye Varlık Fonu İstanbul Finans Merkezi Anonim Şirketi’nin 800 milyon TL tutarlı eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı, Türkiye’nin en başarılı sukuk ihracı ödülüne layık görüldü.

Hande ERDEM
Emlak Katılım’a yılın en başarılı sukuk ihracı ödülü verildi

Yeni kira sertifikası modellerini Türkiye'de hayata geçiren Emlak katılım, Islamic Finance News tarafından düzenlenen 'IFN Deals of The Year 2023'te' aracılığını üstlendiği sukuk ihracı ile Türkiye'de yılın en başarılı sukuk ihracı ödülüne layık görüldü.

Gerçekleştirdiği sukuk ihraçlarının yanı sıra katılım esaslı sermaye piyasalarındaki bilgi ve tecrübelerini çeşitli sektörlerdeki kurumsal firmalara aktaran banka; tarım, geri dönüşüm, gayrimenkul, otomotiv, gıda vb. birçok sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmaların faizsiz finans prensiplerine uygun sukuk ihraçlarına da aracılık ediyor. Aracılığını üstlendiği sukuk ihraçlarında dolaşımdaki yaklaşık 6 milyar TL tutarlı sukuk bakiyesi ile katılım esaslı sermaye piyasalarında Türkiye'de sektörün büyümesine ve gelişmesine önemli katkılar sağlamaya devam eden Emlak Katılım, bu ödülü Aralık 2023'te aracılığını üstlendiği Türkiye Varlık Fonu İstanbul Finans Merkezi A.Ş.'nin 800 milyon TL tutarlı Eser Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası (Sukuk) ihracı ile kazandı.

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Emlak Katılım’a yılın en başarılı sukuk ihracı ödülü verildi
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