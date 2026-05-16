Emlak Katılım’dan ekonomiye 314 milyar TL kaynak

Katılım finans sektöründeki istikrarlı büyümesini sürdüren Emlak Katılım, yılın ilk çeyreğinde güçlü finansal performansını korudu. Faaliyet alanlarını genişletmeye ve Türkiye ekonomisine kaynak aktarmaya devam eden Emlak Katılım, etkin bilanço yönetimi ve verimlilik odaklı stratejileriyle mali yapısını güçlendirdi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artışla ülke ekonomisine 314 milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını yüzde 10 oranında artırarak 5.8 milyar TL'ye çıkardı. Aktif büyüklüğünü yüzde 75 artışla 431 milyar TL'ye ulaştıran Emlak Katılım, toplanan fonlarını yüzde 89 artışla 331 milyar TL'ye yükseltti.

ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI % 66

Emlak Katılım'ın kullandırılan fon büyümesi aynı dönemde yüzde 103 düzeyinde gerçekleşirken yüzde 18,89 sermaye yeterliliği oranı kaydedildi. Banka 2026 yılı ilk çeyreğinde özkaynak kârlılığını yüzde 66 seviyesinde tamamladı. Emlak Katılım'ın kullandırılan fon büyümesi ilk çeyrekte yüzde 103 seviyesinde gerçekleşirken, sermaye yeterliliği oranı yüzde 18.89 oldu. Sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen operasyonel faaliyetler sonucunda banka, öz kaynak kârlılığını yüzde 66 seviyesinde tamamladı.

SERTİFİKA HACMİNDE % 127 ARTIŞ

Emlak Katılım'ın 2026'nın ilk çeyreğinde yurt içinde ihraç etmiş olduğu kira sertifikası ihraç hacmi, bir önceki yılın ilk çeyreğine oranla yaklaşık yüzde 127 artışla 10.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Banka, aracılığını üstlendiği şirket sukuku ihraçlarında bu yılın ilk çeyreğinde 6.3 milyar lira sukuk ihracı gerçekleştirdi. Emlak Katılım, dolaşımdaki 11.1 milyar lira tutarındaki sukuk bakiyesi ile yüzde 17'lik pazar payına ulaştı ve sektörün pazar liderleri arasında yer aldı. Emlak Katılım'ın iştiraki olarak faaliyet gösteren Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi, ev ve araç teslimatlarını sürdürdü. Her ay ivme kazanan şirket, kısa sürede on binlerce sözleşmeye ulaştı.