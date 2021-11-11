Emlak Katılım’dan Türkiye’nin ‘ilk yeşil sukuk’ ihracı

EMLAK
Katılım, Özel Fon Havuzu
Katılma Hesabı üzerinden Türkiye
'nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı yeşil sukuk ihracını gerçekleştirdi. Emlak Katılım
, yeşil sukuk ihracı ile karbon emisyonu azaltımına yıllık yaklaşık iki bin tonluk katkı sağlamış oldu. Emlak Katılım Bankası
Genel Müdürü Nevzat Bayraktar
, sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak üzere dünyada örneği olmayan yeni sukuk (kira sertifikası) modellerini Türkiye'de hayata geçirdiklerini dile getirdi.
52 MİLYON LİRALİK İHRAÇ
Bayraktar, 'Sürdürülebilir yatırımları destekleyen, ülkenin kalkınmasında sosyal, ekolojik ve ekonomik kriterleri göz önüne alan finansman modelleri oluşturmayı hedefliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda tasarladığımız ve 10 Kasım'da Özel Fon Havuzu üzerinden ihracını gerçekleştirmiş olduğumuz 371 gün vadeli, yaklaşık 52 milyon TL tutarlı Türkiye'nin ilk ortaklığa dayalı yeşil sukuk ihracı, bankamızın sürdürülebilir finansman faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu ilk ihraç olması açısından da önemli' ifadelerini kullandı.