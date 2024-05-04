Arnavutköy Emlak Konut GYO-THY kura sonuçları canlı yayında belli oluyor! İşte isim isim o liste

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle yürütülen sosyal konut projesi Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'nde ilk iki etap kuraları bugün çekiliyor. Projeye İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvuruda bulunmuştu. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek ve asil ve yedek isim listesi Emlak GYO canlı yayın ile takip ediliyor