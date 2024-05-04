Arnavutköy Emlak Konut GYO-THY kura sonuçları canlı yayında belli oluyor! İşte isim isim o liste

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle yürütülen sosyal konut projesi Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'nde ilk iki etap kuraları bugün çekiliyor. Projeye İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvuruda bulunmuştu. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek ve asil ve yedek isim listesi Emlak GYO canlı yayın ile takip ediliyor
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR EVLERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
Yenişehir Evleri Arnavutköy'de yeni evlerine kavuşacak hak sahipleri 4 Mayıs Cumartesi saat 10.00'da gerçekleşecek kura çekimiyle belirleniyor.
İki etapta toplam 2.894 bağımsız bölüm için gerçekleşecek kura çekilişi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanıyor
THY EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ HAKKINDA
Engellilere yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanınan Arnavutköy projesinin 2 bin 894 bağımsız bölümden oluşan ilk iki etabı sahiplerini buluyor.
Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, 1.851 adet 2+1 ve 1000 adet 3+1 daire tipi yer alıyor. Projede peşin alımlarda yüzde 25 indirim yapılacak ve ilgilenenlere 24-36-48-60 ay vade seçenekleri de bulunuyor. Konutlar az katlı ve yatay mimari anlayışı ile inşaa edildi.
HAZİRAN 2025'TE TESLİM EDİLECEK
THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı açıklamada Mayıs-Haziran 2025 tarihinde 3 bin adedin teslim edileceğini söylerken THY personeline kuraya ilişkin bilgiler vermişti. Bolat, kendisi ya da eşinin İstanbul'da evi olmayan ve yönetici vasfı bulunmayan THY personellerine dairelerin verileceğini söyledi.