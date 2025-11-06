Emlak Konut’tan İstanbul’a 30 milyar TL’lik yeni proje: Kuzey Adalar’da faizsiz, peşinatsız konut fırsatı

Emlak Konut GYO, İstanbul'un gözde semtlerinden Kartal'da konumlanan Kuzey Adalar Projesi'nin tanıtım lansmanını gerçekleştirdi. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Kuzey Adalar, yalnızca modern bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bölgenin gelişimine öncülük eden bir projedir. Yaklaşık 30 milyar TL yatırım değeriyle ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. " dedi. Lansmana özel olarak Adalar manzaralı yeni etap satışa çıkarken, proje vatandaşlara Yeni Yuvam Modeli kapsamında faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz ve 60 aya varan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

"YENİ YUVAM MODELİ KONUT SEKTÖRÜNE YENİ BİR SOLUK GETİRDİ"

Yılmaz, Emlak Konut ve Emlak Katılım iş birliğiyle geliştirilen Yeni Yuvam Modeli'nin vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Emlak Konut olarak sadece projeler üretmiyor, aynı zamanda konut finansmanında yenilikçi çözümler sunuyoruz. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un vizyonu doğrultusunda vatandaşlarımızın güvenli konutlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni finansman modelleri geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.

Bu kapsamda uygulanan Yeni Yuvam Modeli'nin, tasarruf finansmanı esasına dayalı, faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz bir sistem sunduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu modelle vatandaşlarımız, 60 aya varan vade seçeneğiyle tamamen anapara üzerinden taksitlendirilen, öngörülebilir ve sabit bir ödeme planına sahip oluyor. Tasarrufa dayalı bu sistem hem finansal istikrarı destekliyor hem de konut sahibi olmayı erişilebilir hale getiriyor." dedi.

"KUZEY ADALAR PROJESİ, 30 MİLYAR TL'LİK YATIRIMLA BÖLGEYE DEĞER KATACAK"

Kuzey Adalar Projesi'nin 15 blokta, 2.281 konut ve 132 ticari ünite olmak üzere toplam 2.413 bağımsız bölümden oluştuğunu belirten Yılmaz, "Kuzey Adalar Projesi, İstanbul'a kazandırdığımız yeni bir yaşam alanı olmanın ötesinde, şehrin denize açılan yeni penceresidir. Yaklaşık 30 milyar TL yatırım değeriyle ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacak bu proje, Kartal'a değer katacak bir dönüşümün simgesidir." şeklinde konuştu.

EMLAK KONUT'TAN 3. ÇEYREKTE 57 MİLYAR TL'LİK SATIŞ GELİRİ

Yasir Yılmaz, Emlak Konut GYO'nun 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını da paylaştı. "Yılın ilk dokuz ayında 4.832 adet bağımsız bölüm satışıyla 57 milyar TL'yi aşan ön satış gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2.143 adet satış ve 21 milyar 256 milyon TL ciro kaydetmiştik. Bu da satış adedinde %125, satış gelirinde ise yaklaşık %168 artış anlamına geliyor." ifadelerini kullanan Yılmaz, yıl sonu hedefinin 7.522 adet bağımsız bölüm ve 77 milyar TL satış geliri olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Bu güçlü performans, doğru planlama, güçlü ortaklıklar ve istikrarlı yönetim anlayışımızın sonucudur." diye konuştu.

Yılmaz konuşmasında Emlak Konut olarak 2025 yılı içerisinde 50 ihaleyi başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu ihalelerin 8'i gelir paylaşımı modeliyle yürütülürken, toplam 56,570 milyar TL'lik satış geliri öngörülmüş olup, 22,815 milyar TL'si Emlak Konut payı olarak hesaplanmıştır." dedi.

EPP'NİN 45 YILLIK TECRÜBESİYLE YENİ YAŞAM ALANI: KUZEY ADALAR

Emlak Konut iştiraki olarak 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş. (EPP), bugüne kadar 75 binden fazla konutun üretiminde aktif rol üstlendi. Kalite ve güven standartlarıyla sektörde örnek müşavirlik anlayışı geliştiren EPP, şimdi de ŞUA İnşaat iş birliğiyle Kuzey Adalar Projesi'ni hayata geçiriyor. EPP Genel Müdürü Alim Kaplaner, projenin yalnızca bir konut yatırımı değil, aynı zamanda İstanbul'un yeni yaşam merkezi olma iddiası taşıdığını belirterek, "Kuzey Adalar; modern mimarisi, Adalar manzarası ve doğal çevresiyle İstanbul'un yeni yaşam merkezi olma iddiasını taşıyor." dedi.

"KUZEY ADALAR, MODERN MİMARİSİ VE 45 BİN m2 PEYZAJ ALANIYLA YENİ BİR YAŞAM SUNUYOR"

Kaplaner, 90 bin metrekarelik arsa üzerinde, 45 bin metrekare peyzaj alanı, 25 bin metrekare yekpare bahçe, 5 bin 200 metrekare sosyal tesis ve 132 mağazayla Kuzey Adalar'ın bölgenin en kapsamlı karma yaşam projelerinden biri olduğunu söyledi.

Projenin Marmaray Yunus durağına yürüme mesafesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 15 dakika, Adalar feribot iskelesine 5 dakika uzaklıkta konumlandığını aktaran Kaplaner, "Kuzey Adalar, E5 karayolu bağlantısıyla köprülere kolay erişim sağlıyor. Denizle iç içe, dinamik bir şehir yaşamı sunarken, çevresindeki eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler ve kamu binalarıyla da yüksek yatırım potansiyeli taşıyor." diye konuştu.

Kapalı otopark, yüzme havuzu, spor tesisleri ve çocuk oyun alanlarıyla her yaş grubuna güvenli ve konforlu yaşam sunduğunu ifade eden Kaplaner, "Projemizde geniş daireler, bahçe dubleksleri, villalar, modern rezidanslar ve az katlı baza süitler yer alıyor. Her yaş ve beklentiye uygun konut tipleriyle aileler için huzurlu, yatırımcılar için kazançlı bir yaşam alanı oluşturduk." sözleriyle konuşmasını tamamladı.