Emlak Konut’tan Mekke’de 400 milyon dolarlık proje

Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı'na bağlı National Housing Company (NHC) ile 1014 villadan oluşan ve yaklaşık 400 milyon dolar değere sahip "Hayat Mekke" projesi için ön sözleşme imzaladı. Cityscape Global Riyad 2025 Fuarı'nda düzenlenen imza törenine, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Majid bin Abdullah Al-Huqail ve NHC Üst Yöneticisi (CEO) Mohammad Albuty katıldı. Proje, Türk gayrimenkul sektörünün uluslararası alandaki gücünü yansıtacak.

1.014 VİLLADAN OLUŞUYOR

Proje, Emlak Konut'un uluslararası iştiraki Emlak Konut Global tarafından yürütülecek. Mekke giriş koridorundaki konumu ve Harem-i Şerif'e yakınlığıyla projenin, bölgenin dikkat çekici yaşam alanlarından biri haline gelmesi hedefleniyor. 400 milyon dolarlık değere sahip projeyle, 1.014 villa, sosyal donatılar ve geniş yeşil alanlardan oluşan kapsamlı bir yerleşim düzeni sunulacak. "Hayat Mekke" projesi, Emlak Konut'un uluslararası büyüme stratejisinin önemli bir adımı olurken, iki ülke arasında da şehircilik alanında yeni işbirliklerinin zeminini oluşturacak. Emlak Konut'un Arabistan'da iştirak kurarak projelere liderlik etmesi, Türk firmalarının bölgede daha etkin olmasına da sağlayacak.