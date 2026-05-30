Emlak vergisinde son gün 1 Haziran

Türkiye genelinde milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için geri sayım başladı. İlk taksit için son ödeme tarihi bu yıl bayram tatili nedeniyle 1 Haziran olarak uygulanıyor. Belediyeler tarafından tahakkuk ettirilen emlak vergisi; konut, arsa, iş yeri ve arazi sahiplerinden yılda iki taksit halinde tahsil ediliyor. Mevzuata göre emlak vergisinin ilk taksit dönemi mart, nisan ve mayıs aylarını kapsıyor. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayında gerçekleştiriliyor. Süre içinde ödeme yapmayan mükellefler için gecikme faizi devreye girebiliyor.

GECİKME FAİZİ YÜZDE 3.7

Vergisini zamanında ödemeyen vatandaşlar için aylık yüzde 3.7 oranında gecikme faizi uygulanacak. Örneğin 6 bin liralık bir emlak vergisi borcunun süresinde ödenmemesi halinde, ilk ay sonunda borç tutarı gecikme faiziyle birlikte 6 bin 222 liraya yükselecek. Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayında yapılacak.

ARTIŞ ORANI DA DEĞİŞTİ

2026 yılı için belirlenen bina ve arazi vergi değerlerinde önemli artışlar gündeme geldi. Yapılan düzenlemeyle Emlak Vergisi Kanunu'nda da önemli bir değişikliğe gidildi. Mevcut uygulamada emlak vergisi, yeni rayiç bedellerin belirlendiği yılı takip eden ara yıllarda yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılıyordu. Artık mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl tespit edilen yeniden değerleme oranında artış yapılacak. Bu 4 yıllık dönem içinde 2027, 2028 ve 2029 yıllarında yeniden değerleme oranının tamamı kadar zam yapılacak.

YENİ EMEKLİ OLANLAR, EV SATANLAR VE KİRADA OTURANLAR DİKKAT!

Bu yıl emekli olanlar bu yılın vergisini ödeyecekler. Muafiyetleri emekli olunan tarihi izleyen yıldan yani 2026'dan itibaren başlayacak.

2026'da gayrimenkulünü elden çıkaranlar bu yıla ait olan verginin tamamını ödemekle yükümlü. Vergi ödenmezse tapuda gayrimenkul devri gerçekleşmiyor.

Ev alanların yükümlülüğü de önümüzdeki yılda başlayacak.

Sahip olduğu tek evi kiraya verip, başka bir evde kirada oturanlar vergiden muaf sayılıyor. Ancak tek evini kiraya verip başka bir evde kira ödemeden oturanlar vergiden muaf olamıyor.

Muafiyet arsalar için geçerli değil. Ancak belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılmayan araziler muaf tutulabiliyor. Yani arsanın gelir getirmemesi önemli.





EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİYOR?

Vatandaşlar emlak vergisi borçlarını farklı kanallar üzerinden yatırabiliyor. Ödeme işlemleri; belediyelerin vezneleri, belediyelerin resmi internet siteleri, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca EFT, havale ve kredi kartı seçenekleri de kullanılabiliyor. Vergi borcu sorgulama işlemleri ise e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "İnternet Vergi Dairesi" hizmeti aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

KİMLER ÖDEYECEK?

Geçen yıl gayrimenkul satın alanların vergi mükellefiyeti bu yıl itibarıyla başladı. Böylece mevcutta gayrimenkulü bulunanlar ile geçen yıl yeni bir gayrimenkul satın alanlar, bu yıl vergi ödeyecek.

ÖDEMELER NEREYE?

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyenler, bu işlemleri bulundukları belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla belediyelerin online hizmetlerinden öğrenebilinir. Emlak Vergisi taksitleri gayrimenkulun bağlı bulunduğu belediyeye direkt ödenebilir. Belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir. Ayrıca e-devlet üzerinden de emlak vergisi online olarak ödenebilir.

KİMLER MUAF OLABİLİR?

Emlak Vergisi Kanunu'na göre, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların (emekliler), gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranları sıfıra iniyor. Hisse ile bile olsa birden fazla eve sahip olanlar muafiyetten yararlanamıyor. Muafiyetten yararlanmak için belediyeye dilekçe verilmeli. Muaf olduğunu bilmeden ödeme yapanlar 5 yıl geriye dönük iade alabiliyor. Bunun için belediyenin emlak birimine dilekçe verilmesi yeterli oluyor.