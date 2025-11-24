Emlak vergisine tavan uygulaması geliyor

TBMM bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek. Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi üzerindeki mesaisine devam edecek. Emlak vergisinde yaşanan yüksek artışlara yönelik çözüm bu teklif içinde yer alacak. Düzenleme ile vergi artışlarına tavan sınırı getirilecek. Teklif ile bir takvim yılı içinde elde edilen mesken kira gelirlerine yönelik genel istisna kaldırılacak. Yeni düzenleme birçok sektöre yıllık ruhsat harcı getirecek.

BU HAFTA BEKLENİYOR

AK Parti, 11'inci Yargı Paketine ilişkin son hazırlıklarını tamamladı. Kanun teklifinin bu hafta sunulması bekleniyor.

Düzenlemeyle 18 yaş altındaki çocukları kullanan suç örgütlerine verilecek cezalar ağırlaşacak. Toplumsal huzuru bozan, havaya ateş açma ve trafikte yol kesme gibi suçlarda da caydırıcılık artacak.

MARATON BİTİYOR

Plan ve Bütçe Komisyonu bütçe mesaisinde son haftaya giriyor. Komisyonda bugün Tarım ve Orman Bakanlığı, salı günü Adalet Bakanlığı, çarşamba günü Milli Savunma Bakanlığı, perşembe günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe teklifleri görüşülecek. 1 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığının bütçe teklifinin görüşülmesiyle, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki maraton sona erecek.