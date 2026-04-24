Empatiyi iş yapış şeklimizin merkezine yerleştiriyoruz

AXA Türkiye, 1100'ü aşkın AXAlının katılımıyla gerçekleşen #axadaş Buluşması 2026'da bir araya gelerek şirketin geleceğini şekillendiren kurum kültürünü, çalışan deneyimini ve 2030 vizyonunu "Empati Güvencesi" yaklaşımı etrafında yeniden tanımladı. Organizasyon, empatiyi yalnızca müşterilerine sunduğu bir değer olarak değil, çalışan deneyiminin, iş yapış biçimlerinin ve kurum kültürünün temel taşı olarak konumlandıran yaklaşımı ortaya koydu.1100'ü aşkın AXAlının katılımıyla gerçekleştirilen #axadaş Buluşması, AXA Türkiye çalışanlarını ortak hedefler etrafında bir araya getirdi. Organizasyonda AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini paylaşırken 2026 hedeflerini aktardı. Ölken buluşmada, 'Köklerim AXA'da, Kalbim İnsanda' mottosuyla, kökleriyle öne çıkan Mangrove ağacından ilham alarak 6 adımda kurgulanan 2030 Adaptif Sigortacılık dönüşüm yolculuğunu paylaştı. Bu yolculuğun merkezindeki en güçlü kavramın ise "Empati Güvencesi" olduğunu vurguladı: "#axadaş Buluşması bizim için yalnızca bir strateji ya da motivasyon buluşması değil; çalışma arkadaşlarımızla bağ kurduğumuz, birlikte düşündüğümüz ve geleceğimizi ortak akılla şekillendirdiğimiz çok kıymetli bir organizasyon. 2030 yolculuğumuzda fark yaratan en temel yaklaşımımız ise 'Empati Güvencesi'. Empati Güvencesi, AXA Türkiye'yi bir sigorta şirketi olmanın ötesine taşıyan, sigortacılık sistemine değil insani güvenceye odaklanan yepyeni bir iş modeli anlayışı." AXA Türkiye'nin 2030 vizyonu; yapay zekâyla güçlenen, sadeleşmiş süreçlerle hız kazanan, müşteri segmentasyonunu derin içgörülerle değerlendiren ve insanı odağına alan kapsamlı bir dönüşümü içeriyor. Bu dönüşümün temelinde ise "kalpten dinleyen" ve güçlü bağlar kurabilen bir organizasyon yapısı yer alıyor. Organizasyonda ayrıca AXA Grubu'nun uluslararası vakfı olan AXA Foundation for Human Progress'in desteklediği, dünyanın en etkili sosyal girişimcilik ağlarından biri olan Ashoka ile hayata geçirilen global iş birliği projesi "Unlock Education"ın anlatımı yapıldı.

