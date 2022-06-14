Emtia Nedir? Ekonomik Teori Olarak Emtia Ne Demek Ve Çeşitleri Neler?

Emtia nedir sorusuna farklı açılardan yanıt vermek mümkündür. Ticaret ve ekonomi alanlarının en çok kullanılan terimleri arasında yer alır. Birçok farklı mal varlığı açısından da kullanılabilen bir sözdür. Özellikle Forex piyasaları, ekonomi ve borsa alanlarında en sık duyacağınız kelimelerdendir. Bu açıdan ekonomik teori olarak emtia ne demek ve çeşitleri neler sorularını araştırdık ve soruların yanıtlarını yazımızda paylaştık.

Emtia Nedir?

Emtia, geçmişten günümüzde birçok toplumun ekonomisinde söz sahibi olan terimlerden biridir. Emtia en basit tanımı ile satılabilecek olan ürünler şeklinde açıklanabilir. Kısacası ekonomi alanında ve ticarette maddi olarak değeri olan her şey emtia olarak nitelendirilebilir. Arapça bir kelime olan emtia alışveriş sırasında satılabilen her türlü ürünü içine alır.

En iyi bilinen emtialar arasında gümü, altın, platin gibi madenler ilk sıralarda yer alır. Aynı zamanda pamuk, buğday, mısır gibi ürünler de yine emtia olarak isimlendirilir. Bunların yanında petrol, doğalgaz, kömür de enerji kaynakları alanında değer gören emtialar arasındadır. Emtia birçok farklı alanda kullanılan bir kavramdır. Çünkü alım ve satım yapılabilen sektör sayısı oldukça fazladır.

Emtia Ne Demek?

Emtia ticaret hayatının en çok kullanılan terimlerinden birisidir. Bu bakımdan tanımını bilmek ticaret, ekonomi, borsa alanlarında olanlar açısından büyük bir önem taşır. Bununla birlikte emtia alıp satmayı bilmek, çeşitlerinin neler olduğunu bilmek de önem verilen konular arasındadır. En basit tanımı ile emtia ticareti yapılan ve ticarete konu olabilen her türlü üründür. Bu ürün bir değerli maden de olabilir bir gıda ürünü de olabilir. Ticarete konu olması, alınır satılır bir ürün olması bu süreçte büyük bir önem taşır.

Bunun yanında ticarette kullanılan bu ürünün aynı türden başka mallarla değiştirilebilen bir ürün olması da önem taşır. Mal ve hizmetlerin üretiminde girdi olarak kullanılan emtialar ticaret hayatını canlı tutan kavramlardandır. Daha detaylı bir şekilde incelendiğinde ise emtianın kendi içinde farklı türleri olduğu da görülebilir.

Emtia Fiyatları Nedir?

Emtia fiyatları konusunda sabit ve net bir bilgi vermek mümkün olmaz. Çünkü ekonomik veriler anlık olarak değişim gösterir. Bazı ürünler dönem dönem çok fazla yüksek fiyatlardan alınır satılırken bazılarına olan ilgi azalabilir. Özellikle petrol, doğalgaz, maden sektörü yüksek fiyatlı emtialar içeren sektörlerdir. Emtiaların fiyatları daima arz ve talebe göre şekillenmektedir.

Ekonomik Teori Olarak Emtia Ne Demek ve Çeşitleri Neler?

Ekonomik bir teori olarak emtiayı açıklayabilmek için çeşitlerini bilmek gerekir. Temel olarak enerji, metal grubu, hayvancılık ve tarım olmak üzere 4 ayrı grupta incelenir. Aynı zamanda yumuşak ve sert emtialar olarak da bir ayrım yapılabilir. Yumuşak emtialar genelde yetiştirilen tarım ürünleridir. Sert emtialar ise çıkarılması gereken doğal kaynaklar ve enerji kaynakları gibi ürünlerdir.