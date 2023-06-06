En çok kazandıran tarım girişimleri

Türkiye'de tarım çeşitliliği artarken bir yandan teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni girişimler de ortaya çıkıyor. Bu hafta sizler için en çok kazandıran tarım girişimlerini derledik. Yeni nesil sulama teknolojilerinden 'drone'lara, maliyet düşüren yazılımlardan en çok kazandıran bitkilere kadar çok sayıda girişim sizleri bekliyor. Aynı zamanda bu yıl verilecek olan 8 milyarlık tarım girişim teşvikleri de bu yatırımları kolaylaştırıyor.KAPALI alanlarda yapılan topraksız tarım teknolojilerinde ciddi projeler bir bir devreye alınıyor. Topraksız tarımın bir örneği de Kağıthane Belediyesi'ne ait kapalı otoparkın eksi sekizinci katında gerçekleştirildi. İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama ve Ar-Ge Merkezi'nin proje aşamasından bu yana iş ortağı olduklarını söyledi. Merkezde yapılan üretimin her birinin 1 metrekarelik tablalarda gerçekleştirildiği bilgisini veren Ünal, "3 üretim ünitesinde toplam 384 adet üretim tablası bulunuyor. Fide yetiştirme ünitesinde ise toplam 26 adet tabla yer alıyor. Toplam 275 metrekareden oluşan 3 ünitede yapılan toplam bitkisel üretim, tarlada yapılan yaklaşık 20 dekar üretime eşdeğer" diye konuştu.TATLI patates son dönemde oldukça revaçta. Az yetiştiriliyor ve ithal ediliyor. Oysa yetiştiriciliği bildiğimiz patates tarımı kadar kolay ve zahmetsiz. Tek farkı, tatlı patatesin daha sıcak bir iklimde yetiştiriliyor olması. Çevre kirliliği ve su problemleri ise bu süreci tetiklemeye devam ediyor. Şimdiden kolay yetiştirilen bitkiler için çoğu ülkede ciddi hazırlıklar var. Az miktarda suya ihtiyaç duyan bitkilerin başında ise 'tatlı patates' geliyor. Öte yandan endüstriyel gıda fabrikaları da tatlı patatese yoğun ilgi gösteriyorSALEP tohumluk yumru üzerinden, sonbaharda ekilerek yetiştiriliyor. Genellikle ekim-kasım ayları, salep ekimine uygun. Toplama için nisan, mayıs ayları tercih ediliyor. Bu ürün dağ ve çayır salebi olarak adlandırılıyor. Dağ salebi dağlık bölgelerde yetişen, büyük yumrular bulunduran salep bitkileri kalitesiyle hemen ayırt ediliyor. Fiyatı ve kalitesi daha yüksek olan bu tür, birinci sınıf kabul ediliyor.TÜRKİYEağırlıklı kıl keçisi yetiştiren bir ülke. Et ve süt verimi çok düşük olan kıl keçileri modern yetiştiriciliğe uygun bir tür değil. Yeterli arazisi olan girişimciler modern ünitelerde 'Boer keçisi' yetiştirebilirler. Ayrıca Tarım Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınarak damızlık sertifikalı keçi ithal etmek şimdi daha serbest. Ancak ithalatçı olmanın bazı koşulları var. Bunlar damızlık çiftliği kurulmasıyla ilgili kuralları içeriyor.YATIŞTIRICI özelliği ile uykusuzluğa da iyi gelen ıhlamur, idrar ve balgam söktürücü etkiye de sahip. Ihlamur çayı, gözler için de dinlendirici ve çapaklanmayı önleyen etkisi nedeniyle tercih ediliyor. Ayrıca önemli bir süs bitkisi olarak yaygın kullanılıyor. Görüntüsü, biyotik ve abiyotik faktörlere karşı direnci, hava kirliliğine ve yoğun trafiğe karşı toleransı nedeniyle şehir içi ve çevresinde uygun türler olarak değerlendiriliyor. Özellikle kış mevsiminde girmediği evin olmadığı ıhlamurun üretimi Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yoğun olarak görülüyor. Türkiye'de birçok ilde ıhlamur yetiştiriciliği yapılıyor.MOBİLtarım uygulaması Tarfin'in yapay zekâ temelli Tarfin Mobil uygulaması çiftçilerin bulunduğu bölgelerde tarım girdilerindeki fiyatları güncel ve karşılaştırmalı olarak sunuyor. Böylelikle çiftçiler en uygun fiyatları bulabilecekleri Tarfin ortak satış noktalarını karşılaştırabiliyor, ürünlerini uygun ödeme seçenekleri ile kolaylıkla satın alabiliyor. Tarfin, kendi geliştirdiği makine öğrenmesine dayalı tarımsal risk skorlama modelleri üzerinden tüm vadeli tarımsal girdi satış sürecini 3 dakika içinde tamamlayabiliyor. Çiftçiler daha sonra ihtiyaç duydukları ürünleri seçtikleri satış noktasından teslim alıyorlar. Tarfin Mobil, iki yılda tarım sektörünün teknoloji odaklı gelişimine ciddi bir katkı sağladı.