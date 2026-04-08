En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Piyasalarda yön arayışının sürdüğü dönemde, yatırım araçlarının performansı yeniden şekillendi. Aylık bazda tablo değişirken, bazı araçlar öne çıktı bazıları ise yatırımcısına kayıp yaşattı. Kısa, orta ve uzun vadeli getirilerde ise dengeler farklılaştı.

AYLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ MEVDUAT FAİZİNDE

Aylık bazda yatırım araçları arasında en yüksek reel getiri, mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,72, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,08 oranında kazanç sağlandı.

AYLIK TABLODA DİĞER TÜM YATIRIM ARAÇLARI KAYBETTİRDİ

Yİ-ÜFE ile yapılan hesaplamaya göre Amerikan Doları %1,14, Euro %3,37, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %3,87, külçe altın %5,01 ve BIST 100 endeksi %8,77 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan Doları %0,79, Euro %3,03, DİBS %3,53, külçe altın %4,68 ve BIST 100 endeksi %8,45 oranlarında zarar yazdı.

ÜÇ AYDA ALTIN KAZANDIRDI, DÖVİZ KAYBETTİRDİ

Üç aylık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile %10,03, TÜFE ile %7,57 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Aynı dönemde Euro ise Yİ-ÜFE ile %5,03, TÜFE ile %7,15 oranlarında en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

ALTI AYDA DA LİDER ALTIN

Altı aylık verilere göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile %29,21, TÜFE ile %24,97 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sunarken; aynı dönemde Euro Yİ-ÜFE ile %5,14, TÜFE ile %8,26 oranlarında en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

YILLIK GETİRİDE ZİRVE YİNE AYNI

Yıllık bazda değerlendirildiğinde en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Altın, Yİ-ÜFE ile %54,39, TÜFE ile %51,10 oranlarında yatırımcısına kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile yapılan yıllık değerlendirmede mevduat faizi (brüt) %4,20, DİBS %2,96 ve BIST 100 endeksi %0,27 oranlarında reel getiri sunarken; Euro %0,52 ve Amerikan Doları %7,04 oranlarında kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %1,98 ve DİBS %0,76 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi %1,86, Euro %2,64 ve Amerikan Doları %9,02 oranlarında yatırımcısına zarar yazdı.