En güçlü destek Ziraat’ten

Ziraat Bankası, tarım ekosisteminin en güçlü destekçisi olarak yalnızca kredi sağlayan bir finans kurumu olmanın ötesinde, ülke ekonomisinin temel yapı taşlarından biri olan tarım sektörünün stratejik paydaşlarından biri olmayı sürdürdü. Banka bu dönemde tarımsal üretimde verimlilik artışı, mekanizasyon, tarıma dayalı sanayileşme ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımları desteklerken, kadın ve genç çiftçiler, kooperatifler, kırsal kalkınma projeleri, karbon ayak izini azaltan uygulamalar ve gıda güvenliği odaklı yatırımlar için bütüncül finansman çözümleri sundu. Bankanın 2025 831 milyar liraya ulaşan tarım kredileri, bu yılın ilk çeyreğinde 1 trilyon lirayı aştı..

ULUSAL GIDAYA DESTEK

Ziraat Bankası, gıda güvenliğini sağlamak ve tarımsal dayanıklılığı artırmak için üstlendiği sürdürülebilirlik odaklı tarım misyonu ile ülkemizde tarım sektöründe önde gelen bankası konumunda bulunuyor. Gıda güvenliğinin sağlanması ve biyoçeşitliliğin korunması hedefiyle, müşterilerine çevresel sürdürülebilirlik esaslarıyla uyumlu hizmet sunan Ziraat Bankası, tarım sektöründe iklim dayanıklılığını artırmayı ve ulusal gıda sistemlerini güçlendirmeyi amaç edindi. Banka, iklim değişikliğinin önlenmesi kapsamında tarımsal yenilenebilir enerji yatırımları ile organik ve iyi tarım uygulamaları, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerine yönelik kullandırdığı krediler aracılığıyla düşük karbonlu üretim modellerini teşvik etti.

GENÇLERE VE KADINLARA AYRICALIK

Özellikle gençlerin ve kadınların tarım ekosistemine aktif katılımını sağlamak amacıyla özel finansman mekanizmaları geliştiren Ziraat Bankası, ülke tarımının yeşil dönüşüm sürecinde önemli bir katalizör rolü üstleniyor. Banka, sürdürülebilir ve erişilebilir finansman yaklaşımına dayanan Tarımsal Bankacılık stratejisi doğrultusunda gençler ve kadınlar başta olmak üzere farklı paydaş gruplarını tarımsal ekosisteme dahil etmeyi stratejik bir odak alanı olarak görüyor. Sözleşmeli üretim modeli, kapalı ortamda bitkisel üretim, ithalatın azaltılmasına katkı sağlayacak ürünlerin üretiminin artırılması, tarım işletmelerinin ekonomik ölçeğe ulaştırılması, atıl işletme kapasitelerinin değerlendirilmesi ve tarımsal mekanizasyon düzeyinin artırılması Banka'nın hedef üretim konuları arasında yer alıyor.

İLK ÇEYREKTE 1 TRİLYON TL AŞILDI

2025 yılında Ziraat Bankası, tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak 684 binden fazla müşteriye tarım kredisi kullandırdı. Bu müşterilerin 61 bini yeni müşteri olup, yıl içerisinde tarım kredisi portföyüne dâhil edildi. Yıl sonu itibarıyla tarım kredileri bakiyesi 831 milyar TL'ye ulaşırken, kredili müşteri sayısı 924 binin üzerinde gerçekleşti. Bu yılın ilk çeyreği itibarıyla ise bankanın tarım kredilerinin büyüklüğü 1 trilyon liranın üzerine çıktı. Ziraat Çiftçi Platformu üzerinden üreticilerin dijital çözümlere ve bankacılık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıldı.

İŞTE ZİRAAT'İN BAZI DESTEKLERİ

Sözleşmeli üretim: 2025 yılı sonu itibarıyla, 26 firma ve üreticiyle yürüttüğü sözleşmeli üretim faaliyetlerinin finansmanı kapsamında, 3.3 milyar TL tutarında kredi bakiyesi bulunuyor.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi: İhtiyaç duyulan finansmanın sağlanması amacıyla kullandırılan kredilerin toplam bakiyesi 4.2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Lisanslı depoculuk: 2025 yılı itibarıyla lisanslı depoculuk kredilerinin toplam bakiyesi 8,2 milyar TL, depolanan ürünlerin mülkiyetini temsil eden Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) karşılığı kullandırılan kredilerin bakiyesi ise 474 milyon TL olarak gerçekleşti.

Soğuk hava deposu yatırımları: Bu kapsamda kullandırılan kredilerin toplam bakiyesi 2025 yılı itibarıyla 507 milyon TL olarak gerçekleşti.

Küçükbaş hayvancılık projesi: 2025 yılı itibarıyla proje kapsamında kullandırılabilecek kredi limitleri 600.000 TL'den 1.200.000 TL'ye yükseltildi.

Büyükbaş hayvancılık projesi: 2025 yıl sonu itibarıyla bu kapsamda kredi kullandırılan üretici sayısı 1.600'e, kullandırılan kredi tutarı 1.2 milyar TL'ye ulaştı.

Genç ve kadınlara rekor destek: 2025 yılında genç çiftçilere 172.3 milyar TL, kadın çiftçilere ise 54.4 milyar TL tutarında kredi kullandırıldı.

Çiftçi destek kredisi: Bu kapsamda 2025 yılında 38 bin müşteriye 18 milyar TL kredi kullandırıldı.

Tarımsal Kobi kredisi: Tarımsal ürünlerin işlenerek katma değerli ürüne dönüştürülmesi sürecinde ihtiyaç duyulan finansmanın karşılanmasına yönelik olarak kullandırılan kredilerin bakiyesi 2025 yıl sonu itibarıyla 3.1 milyar TL'ye ulaştı.

Altın kovan kredisi: Arıcılık yapan veya geçmişte bu alanda faaliyet göstermiş üreticilere, 300.000 TL'ye kadar kredi imkânı sağlanıyor. Bu kapsamda, 5.700'den fazla üreticiye toplam 890 milyon TL tutarında kredi kullandırıldı.