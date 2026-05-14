En lezzetli festival yarın başlıyor

İzmir çilek üretiminin yarıdan fazlasını tek başına karşılayan Emiralem'in meşhur çileği, bu yıl da sahneye muhteşem bir festivalle çıkacak. 16'ıncı Uluslararası Emiralem Çilek Festivali, 15-16-17 Mayıs tarihlerinde üç gün boyunca misafirlerine lezzet ve müzik şöleni sunacak. İtalya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek gibi çilek üreticisi ülkelerin de dans ve müzik grupları, üreticiler ve sektörel profesyonellerle katılacağı festivale bu yıl yine bir milyonun üstünde ziyaretçi bekleniyor.

MÜZİĞİN DEVLERİ SAHNEDE



Uluslararası Emiralem Çilek Festivali, her yıl olduğu gibi lezzetli çileklerinin yanında muhteşem konserleriyle de anılacak. Festivalin açılış gününde konser alanında ilk olarak Oğuz Görceğiz ve ardından Derya Bedavacı sahne alacak. Festivalin ikinci gününde de pop müziğin sevilen ismi Murat Boz, en güzel parçalarını Emiralem'de seslendirerek, unutulmaz anlar yaşatacak. Ünlü Gurme Sahrap Soysal'ın da 'En İyi Çilek ve 'En İyi Çilekli Pasta' yarışmasında jüri olacağı festival boyunca çeşitli noktalarda dans ve müzik gösterimleri olacak.



3 GÜNLÜK FESTİVAL PROGRAMI

15 Mayıs Cuma

10.00 Stantların açılışı

18.00 Festival açılışı ve korteji

20.00 Oğuz Görceğiz ve Derya Bedavacı konserleri

16 Mayıs Cumartesi

13.00 Uluslararası Tarım ve Çilek Sempozyumu

14.00 Çocuk etkinlikleri (çilek fidanı dikimi ve çocuk atölyeleri)

15.00 Sokak müzisyenleri ve dans grupları gösterileri

16.00 Playstation, masa tenisi ve bilardo turnuvaları

20.30 Murat Boz konseri

16 Mayıs Pazar

11.00 Tarlada çilek toplama etkinliği

12.30 En güzel çilek ve çilekli pasta yarışmaları

14.00 Çocuk etkinlikleri (çilek fidanı dikimi ve çocuk atölyeleri)

14.30 Diyetisyen Hatice Nur Ege ile söyleşi

15.00 Sokak müzisyenleri ve müzik dinletisi

17.00 Dans grupları gösterileri ve yarışma ödül töreni



"MUHTEŞEM BİR FESTİVALE İMZA ATACAĞIZ"

Ünü sınırları aşan, her yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek festivale herkesi davet eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Her yıl çıtayı daha da yükselttiğimiz, bayrağı daha ileri taşıdığımız bir Emiralem Çilek Festivalimiz var. Geçtiğimiz yıl sahneden bu yıl için festivali uluslararası seviyeye çıkarma sözü vermiştik. Bu yıl üreticisiyle, sektörün profesyonelleriyle, dans ve müzik topluluklarıyla birlikte çilek yetiştiren ülkeler bizimle birlikte olacak. Sanatçılarımızla, katılımcılarımızla, sürprizlerimizle, yarışmalarımızla ve elbette tadına doyum olmayan Emiralem çileğimizle biz hazırız. Geçtiğimiz yıl bir milyonu aşkın ziyaretçi ağırladığımız Emiralem Çilek Festivali için bu yıl çok daha fazla misafir ağırlamayı bekliyoruz. Gerekli tüm hazırlıklarımızı da bu yönde yaptık. Hemşehrilerimizin tek yapması gereken, bu özel festivale gelip, ailesiyle, eşiyle, dostuyla en güzel anılarına bir yenisini daha eklemek olacak." dedi.