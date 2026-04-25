En önemli hedef enerjide bağımsız bir Türkiye

Kalyon Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, zirvedeki "Elektrik Piyasasında Regülasyon ve Rekabet" oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye
'nin bulunduğu coğrafyada yaşanan savaşların "enerjide tam bağımsız Türkiye" hedefinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hedef son derece önemli. Türkiye'nin küresel ölçekte enerji merkezi olma hedefi son derece gerçekçidir. Bu hedef elbette kendiliğinden gerçekleşmez. Burada düzenleme kalitesi, serbestleşme seviyesi ve rekabet derinliği son derece önemli. Bir ülkenin enerji piyasası o ülkenin bir anlamda zihniyet haritasıdır. O piyasada kuralar netse, öngörülebilirse o ülke geleceğine güvenle bakar. Kurallar değişken, belirsizlik yüksekse o ülke potansiyelinin altında kalmaya mahkumdur" dedi. Enerji yatırımlarında çok farklı kurumlardan izinler alınması gerektiğini ve bunun da yatırım sürecini uzattığını kaydeden Elvan, "Enerji Bakanlığı yatırımlar konusunda izin ve ruhsat süreçlerini bitirsin, bunun karşılığında yatırımcı bedel ödesin. Yatırımcıya hazır bir sahayı verelim ki yatırımlar hızla yansısın, 2-3 yıl beklemeye gerek yok, yatırımcıya bu zorluğu yaşatmaya gerek yok" diye konuştu.