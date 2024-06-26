En sürdürülebilir bayrak taşıyıcı THY

Türk Hava Yolları (THY), uluslararası finans dünyasının saygın kuruluşlarından World Finance tarafından, "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" (Most Sustainable Flag Carrier Airline) ödülüne bir kez daha layık görüldü. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "bayrak taşıyıcı", bu prestijli ödülü üç yıl üst üste kazanmanın gururunu yaşıyor. İTHY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak, dijitalleşme alanında dünyanın ilk 3 havayolundan biri olmayı stratejik hedeflerimizden biri olarak belirledik. 2050 yılına kadar Karbon Nötr Havayolu olma taahhüdümüz doğrultusunda, 2022 yılında Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımını iklim değişikliğiyle mücadele planlarımıza dahil ettik. 2023 yılında da SAF kullanımımızı yeni rotalarla daha da genişlettik. Karbon ayak izini azaltmak için 2008'den bu yana 100'den fazla proje yürüttük" dedi.