Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri En sürdürülebilir bayrak taşıyıcı THY
Giriş Tarihi: 26.6.2024

En sürdürülebilir bayrak taşıyıcı THY

En sürdürülebilir bayrak taşıyıcı THY
Türk Hava Yolları (THY), uluslararası finans dünyasının saygın kuruluşlarından World Finance tarafından, "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" (Most Sustainable Flag Carrier Airline) ödülüne bir kez daha layık görüldü. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "bayrak taşıyıcı", bu prestijli ödülü üç yıl üst üste kazanmanın gururunu yaşıyor. İTHY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak, dijitalleşme alanında dünyanın ilk 3 havayolundan biri olmayı stratejik hedeflerimizden biri olarak belirledik. 2050 yılına kadar Karbon Nötr Havayolu olma taahhüdümüz doğrultusunda, 2022 yılında Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımını iklim değişikliğiyle mücadele planlarımıza dahil ettik. 2023 yılında da SAF kullanımımızı yeni rotalarla daha da genişlettik. Karbon ayak izini azaltmak için 2008'den bu yana 100'den fazla proje yürüttük" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
En sürdürülebilir bayrak taşıyıcı THY
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA