Giriş Tarihi: 27.02.2026 10:55 Son Güncelleme: 27.02.2026 10:56

En yaşlısı 110, en genci 18 yaşında! İstanbul'da 6 yılda 3 milyonu aşkın kişi yer değiştirdi

İstanbul Avrupa Yakası'nda 6 yılda 3 milyonu aşkın elektrik abonesi yer değiştirdi. CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in raporuna göre, en genç abone 18, en yaşlı abone ise 110 yaşında olarak kayıtlara geçti.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik tarafından hazırlanan Gayrimenkulün Enerjisi 2025 Raporu, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Rapora göre, 2020-2025 döneminde İstanbul Avrupa Yakası'nda toplam 3 milyon 56 bin 472 elektrik abonesi yer değiştirdi.

ABONE SAYISI 4,6 MİLYONU AŞTI

Raporda yer alan verilere göre, son 6 yılda Avrupa Yakası'ndaki elektrik abonesi sayısı yüzde 4 artışla 4,6 milyonun üzerine çıktı. Ancak 2025 yılında, önceki yıllardan farklı olarak abone sayısında sınırlı bir düşüş yaşandı.

EN GENÇ ABONE 18, EN YAŞLI ABONE 110 YAŞINDA

Raporda ilk kez yaş dağılımına ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Buna göre Avrupa Yakası'nda:

35 yaş altı genç abone sayısı: 570 bin 199

En genç abone: 18 yaşında

En yaşlı abone: 110 yaşında

Ortalama yaş: 51

Esenyurt, 85 bin 905 genç aboneyle "en genç ilçe" ünvanını korurken, Küçükçekmece 44 bin 658 genç aboneyle ikinci sırada yer aldı. Çatalca ise 3 bin 193 genç aboneyle listenin sonunda kaldı.

İSTANBUL NÜFUSUNA KAYITLI ABONELERDE ÇATALCA İLK SIRADA

Memleket dağılımına bakıldığında, yüzde 18 ile İstanbul'a kayıtlı aboneler ilk sırada yer aldı. İlçe bazında ise:

Çatalca: %61

Silivri: %39

Bakırköy: %36

oranında İstanbul nüfusuna kayıtlı abone bulunduğu görüldü.

Sivaslı aboneler Kağıthane, Sultangazi, Bağcılar ve Sarıyer'de yoğunlaşırken; Kastamonuluların ağırlıklı olarak Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Esenyurt'ta yaşadığı belirlendi.

YABANCI ABONE SAYISI GERİLEDİ

Rapora göre, 166 farklı ülkeden abonesi bulunan şirketin yabancı abone sayısı, 2025 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 16 düşüşle 155 bin 657'ye geriledi. İlçe bazında en sert düşüş ise Esenyurt'ta kaydedildi.

2025'TE TAŞINMA HAREKETİ YARIM MİLYONU AŞTI

2025 yılında Avrupa Yakası'ndaki taşınma hareketi, bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 544 bin 786'ya ulaştı. Taşınmaların yüzde 70'i ikinci el konutlarda gerçekleşti.

Geçen yıl:

  • Her gün ortalama 438 abone yeni adresine taşındı
  • 71 bin 403 taşınmayla Esenyurt en hareketli ilçe oldu
  • Çatalca, 3 bin 422 taşınma ile en durağan ilçe olarak kaydedildi

Bu dönemde aboneliğini sonlandıran 297 bin 77 kişinin 75 bin 576'sı 35 yaş altı abonelerden oluştu. Veriler, genç nüfusun daha sık yer değiştirdiğini ortaya koydu.

KİLOMETREKAREYE 1133 KONUT ABONESİ DÜŞTÜ

Rapora göre Avrupa Yakası'nda kilometrekareye 1133 konut abonesi düştü. Bu oran, Türkiye ortalamasının yaklaşık 20 katı olarak hesaplandı.

İlçe bazında yoğunlukta:

  • Gaziosmanpaşa: 15 bin 115
  • Şişli: 14 bin 843
  • Kağıthane: 12 bin 750

ilk sıralarda yer alırken, Çatalca'da kilometrekareye düşen abone sayısı 34 ile Türkiye ortalamasının altında kaldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE ABONELİK SONLANDIRMALARI İKİ KAT ARTTI

Geçen yıl 52 bin 662 abonelik, kentsel dönüşüm nedeniyle sonlandırıldı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 105 artış anlamına geldi. Sonlandırılan aboneliklerin 42 bin 950'si mesken aboneliği oldu.

En fazla talep:

  • Bahçelievler: 9 bin 543
  • Avcılar: 5 bin 873

ilçelerinden geldi.

KONUT BAŞINA EN YÜKSEK ELEKTRİK TÜKETİMİ SARIYER'DE

2025'te meskenlerde toplam elektrik tüketimi yüzde 0,48 arttı. İlçe bazında en yüksek artış Arnavutköy, Beylikdüzü ve Silivri'de görülürken; Güngören'de tüketim yüzde 5,1 geriledi.

Konut başına aylık ortalama tüketimde ise:

  • Sarıyer: 247 kWh
  • Beşiktaş: 244 kWh
  • Başakşehir: 235 kWh

ilk sıralarda yer aldı. En düşük tüketim 156 kWh ile Esenler'de ölçüldü.

