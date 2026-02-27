En yaşlısı 110, en genci 18 yaşında! İstanbul’da 6 yılda 3 milyonu aşkın kişi yer değiştirdi

ABONE SAYISI 4,6 MİLYONU AŞTI
Raporda yer alan verilere göre, son 6 yılda Avrupa Yakası'ndaki elektrik abonesi sayısı yüzde 4 artışla 4,6 milyonun üzerine çıktı. Ancak 2025 yılında, önceki yıllardan farklı olarak abone sayısında sınırlı bir düşüş yaşandı.
EN GENÇ ABONE 18, EN YAŞLI ABONE 110 YAŞINDA
Raporda ilk kez yaş dağılımına ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Buna göre Avrupa Yakası'nda:
35 yaş altı genç abone sayısı: 570 bin 199
En genç abone: 18 yaşında
En yaşlı abone: 110 yaşında
Ortalama yaş: 51
Esenyurt, 85 bin 905 genç aboneyle "en genç ilçe" ünvanını korurken, Küçükçekmece 44 bin 658 genç aboneyle ikinci sırada yer aldı. Çatalca ise 3 bin 193 genç aboneyle listenin sonunda kaldı.
İSTANBUL NÜFUSUNA KAYITLI ABONELERDE ÇATALCA İLK SIRADA
Memleket dağılımına bakıldığında, yüzde 18 ile İstanbul'a kayıtlı aboneler ilk sırada yer aldı. İlçe bazında ise:
Çatalca: %61
Silivri: %39
Bakırköy: %36
oranında İstanbul nüfusuna kayıtlı abone bulunduğu görüldü.
Sivaslı aboneler Kağıthane, Sultangazi, Bağcılar ve Sarıyer'de yoğunlaşırken; Kastamonuluların ağırlıklı olarak Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Esenyurt'ta yaşadığı belirlendi.
YABANCI ABONE SAYISI GERİLEDİ
Rapora göre, 166 farklı ülkeden abonesi bulunan şirketin yabancı abone sayısı, 2025 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 16 düşüşle 155 bin 657'ye geriledi. İlçe bazında en sert düşüş ise Esenyurt'ta kaydedildi.
2025'TE TAŞINMA HAREKETİ YARIM MİLYONU AŞTI
2025 yılında Avrupa Yakası'ndaki taşınma hareketi, bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 544 bin 786'ya ulaştı. Taşınmaların yüzde 70'i ikinci el konutlarda gerçekleşti.
Geçen yıl:
Bu dönemde aboneliğini sonlandıran 297 bin 77 kişinin 75 bin 576'sı 35 yaş altı abonelerden oluştu. Veriler, genç nüfusun daha sık yer değiştirdiğini ortaya koydu.
KİLOMETREKAREYE 1133 KONUT ABONESİ DÜŞTÜ
Rapora göre Avrupa Yakası'nda kilometrekareye 1133 konut abonesi düştü. Bu oran, Türkiye ortalamasının yaklaşık 20 katı olarak hesaplandı.
İlçe bazında yoğunlukta:
ilk sıralarda yer alırken, Çatalca'da kilometrekareye düşen abone sayısı 34 ile Türkiye ortalamasının altında kaldı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE ABONELİK SONLANDIRMALARI İKİ KAT ARTTI
Geçen yıl 52 bin 662 abonelik, kentsel dönüşüm nedeniyle sonlandırıldı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 105 artış anlamına geldi. Sonlandırılan aboneliklerin 42 bin 950'si mesken aboneliği oldu.
En fazla talep:
ilçelerinden geldi.
KONUT BAŞINA EN YÜKSEK ELEKTRİK TÜKETİMİ SARIYER'DE
2025'te meskenlerde toplam elektrik tüketimi yüzde 0,48 arttı. İlçe bazında en yüksek artış Arnavutköy, Beylikdüzü ve Silivri'de görülürken; Güngören'de tüketim yüzde 5,1 geriledi.
Konut başına aylık ortalama tüketimde ise:
ilk sıralarda yer aldı. En düşük tüketim 156 kWh ile Esenler'de ölçüldü.