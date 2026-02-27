En yaşlısı 110, en genci 18 yaşında! İstanbul’da 6 yılda 3 milyonu aşkın kişi yer değiştirdi

ABONE SAYISI 4,6 MİLYONU AŞTI

Raporda yer alan verilere göre, son 6 yılda Avrupa Yakası'ndaki elektrik abonesi sayısı yüzde 4 artışla 4,6 milyonun üzerine çıktı. Ancak 2025 yılında, önceki yıllardan farklı olarak abone sayısında sınırlı bir düşüş yaşandı.

EN GENÇ ABONE 18, EN YAŞLI ABONE 110 YAŞINDA

Raporda ilk kez yaş dağılımına ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Buna göre Avrupa Yakası'nda:

35 yaş altı genç abone sayısı: 570 bin 199

En genç abone: 18 yaşında

En yaşlı abone: 110 yaşında

Ortalama yaş: 51

Esenyurt, 85 bin 905 genç aboneyle "en genç ilçe" ünvanını korurken, Küçükçekmece 44 bin 658 genç aboneyle ikinci sırada yer aldı. Çatalca ise 3 bin 193 genç aboneyle listenin sonunda kaldı.