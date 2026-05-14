ENERCON’dan Türkiye’ye kanat fabrikası yatırımı

ÇEŞME'DE 30 yıl önce kurulan ilk rüzgar türbinlerinde imzası olan ENERCON, Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk etapta 50 milyon euro yatırım bütçesi olan yıllık 450 kanat üretim kapasiteli fabrika yatırımı kararı aldı. Fabrikanın bu yılın dördüncü çeyreğinde devreye girmesi planlanıyor. Dünyanın önde gelen rüzgâr türbini üreticilerinden Alman devi ENERCON, yeni nesil rüzgâr türbini modeli E-175 EP5 E2 için rotor kanadı üretimini İzmir'e taşıma kararı aldı. Şirket, uluslararası büyüme stratejisi kapsamında İzmir'in Bergama ilçesinde yeni bir rotor kanadı üretim tesisi kuracak. Yatırımla birlikte tesiste 700 kişilik doğrudan istihdam sağlanacak. ENERCON COO'su Heiko Juritz ve şirketin Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi CEO'su Arif Günyar düzenledikleri basın toplantısıyla yatırım kararını duyurdu. Juritz, "Bu yatırım Türkiye'deki yenilenebilir enerji ekosistemine katkı sağlayacak" dedi.

