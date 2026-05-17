ENERCON’un üretim üssü Türkiye oldu

Giriş Tarihi: 17.05.2026

Alman rüzgâr türbini üreticisi ENERCON, Türkiye'de kurulacak yeni rotor fabrikasıyla YEKA projelerine ekipman üretmeyi ve bölge ülkelerine ihracatı artırmayı hedefliyor. ENERCON'un Operasyondan Sorumlu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Heiko Juritz, Türkiye'nin şirket için stratejik bir üretim ve ihracat merkezi haline geldiğini belirterek "YEKA projeleri, iç pazar talebi ve komşu ülkelere yönelik ihracat hedefleri doğrultusunda Türkiye'deki operasyonlarımızı hızla büyütüyoruz" dedi. Türkiye'de bu yılın dördüncü çeyreğinde 50 milyon euro yatırımla kurulacak türbin rotor fabrikasında üretilecek teknolojinin halihazırda Avrupa'daki tesislerde kullanılan "kanıtlanmış en yeni nesil teknoloji" olduğunu aktaran Juritz, Türkiye'de üretilecek türbin kanatlarının özellikle büyük ölçekli rüzgâr türbinleri için geliştirildiğini kaydetti.

