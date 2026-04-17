Enerji arzında toparlanma uyarısı: Eski seviyeler için 2 yıl gerekebilir

Orta Doğu'daki çatışmaların enerji piyasaları üzerindeki etkileri sürerken Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı (IEA) Fatih Birol, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle kaybedilen enerji arzının yeniden eski seviyelere ulaşmasının yaklaşık iki yıl sürebileceğini açıkladı.

TOPARLANMA SÜRECİ ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞECEK

Birol, toparlanma hızının ülkeden ülkeye farklılık göstereceğini ifade ederken, genel tabloya bakıldığında savaş öncesi seviyelere dönüşün kısa vadede mümkün görünmediğini dile getirdi.

PİYASALARA "FİYATLAMA" UYARISI

Enerji piyasalarına da dikkat çeken Birol, mevcut krizin etkilerinin henüz tam anlamıyla fiyatlara yansımadığını söyledi. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalma ihtimalinin ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Bu kritik geçiş noktasında yaşanabilecek aksaklıkların, enerji fiyatlarında sert yükselişlere yol açabileceğini belirtti.

ASYA'DA ARZ AÇIĞI HİSSEDİLİYOR

Savaş öncesinde yola çıkan sevkiyatların piyasada geçici bir rahatlama sağladığını belirten Birol, mart ayında yeni tanker yüklemelerinin durduğunu ve özellikle Asya pazarlarında arz boşluğunun hissedilmeye başlandığını ifade etti.

ACİL REZERVLER MASADA

Birol ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı'nın ihtiyaç halinde acil petrol stoklarını devreye almaya hazır olduğunu belirterek, "Henüz o noktada değiliz ancak bu seçenek gündemde" dedi.