Enerji Bakanı Bayraktar, Libya Başbakanı Dibeybe ile enerji alanında işbirliğini görüştü

Görüşmede ayrıca, Türkiye–Libya enerji ortaklığını karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir perspektifle daha ileri aşamaya taşıyacak somut projeler üzerinde duruldu.

Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nde konuşma yapacak olan Bakan Bayraktar, Libyalı yetkililer ve uluslararası enerji şirketleri temsilcileri ile ikili görüşme gerçekleştirecek.