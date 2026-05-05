Enerji dönüşümünde termik santraller denge unsurunu sağlıyor

"KÖMÜR SANTRALLERİ ZARARLARI GÖĞÜSLEYEREK ÜRETİME DEVAM EDİYOR"

Yazıcı, kapasite mekanizmasının arz güvenliği ve sektörün sürdürülebilirliği için kritik olduğunu dile getirerek, enerji yönetiminin bu mekanizmayı sürekli geliştirmeye yönelik yaklaşımının sektöre güven verdiğini söyledi.

Kömür santrallerinin bu mekanizmanın dışında kalmasının sektörde temel bir değerlendirme konusu olduğuna işaret eden Yazıcı, bu tesislerin herhangi bir destek almaksızın sergilediği dirence dikkati çekti.

Yazıcı, santrallerin en zorlu piyasa koşullarında dahi üretime devam ettiğini belirterek, "Güçlü finansal ve operasyonel yapılar sayesinde sürdürülen bu üretim, aslında arz güvenliğine sağlanan katkının ne kadar sağlam bir temele dayandığını açıkça göstermektedir. Özellikle kriz anlarında alternatif yaratma kabiliyetiyle bu santraller, sistemin en güvenilir destek unsurlarından biri olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel enerji piyasalarındaki maliyet artışları ve belirsizliklerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Yazıcı, kapasite mekanizmasının daha kapsayıcı perspektifle ele alınmasının arz güvenliği açısından ilave katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye elektrik sektörünün gelecek 5 yılda yenilenebilir enerji, depolama ve dijitalleşme ekseninde önemli dönüşüm yaşayacağını öngördüklerini belirten Yazıcı, bu süreçte en kritik unsurun sistemin her koşulda güvenli çalışması olacağını kaydetti.

Yazıcı, kömür santrallerinin sadece baz yük üretimiyle değil, kriz anlarında devreye girerek alternatif yaratabilen esnek yapılarıyla enerji dönüşümünde denge unsuru olmayı sürdüreceğini vurgulayarak, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun bugüne kadar ortaya koyduğu dengeli ve öngörülebilir politika çerçevesi sayesinde, Türkiye'nin bu dönüşümü arz güvenliğini ön planda tutarak başarıyla yöneteceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör