Enerji işbirliği masada! Bakan Bayraktar Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü
Giriş Tarihi: 25.02.2026 10:23 Son Güncelleme: 25.02.2026 10:25

Enerji işbirliği masada! Bakan Bayraktar Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Güney Kore Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı için Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü. Enerji ilişkilerinin masaya yatırıldığı ikili zirveye ilişkin Bakan Bayraktar, Türkiye-Güney Kore ile işbirliğinde mutabık kaldığını söyledi.

Enerji işbirliği masada! Bakan Bayraktar Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Güney Kore 9'uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Kim Sungwhan ile bir araya geldi.

TÜRKİYE-GÜNEY KORE ARASINDA YENİ FIRSATLAR MASADA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Kore 9'uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere başkent Seul'deyiz. Toplantı marjında ilk olarak Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Sayın Kim Sungwhan ile bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye-Güney Kore enerji ilişkilerini daha da geliştirmeye yönelik mevcut iş birliklerini ve yeni fırsatları kapsamlı şekilde ele aldık" ifadelerini kullandı.

"TECRÜBEMİZİ SAHAYA YANSITMAK İÇİN MUTABIK KALDIK"

Özellikle enerji dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve elektrik iletim altyapısı konularında atılabilecek somut adımları değerlendirdiklerini kaydeden Bayraktar, "Enerji arz güvenliğini güçlendirecek tedarik çeşitliliği ve üçüncü ülkelerde geliştirilebilecek iş birlikleri başta olmak üzere, iki ülkenin tecrübesini sahaya yansıtacak bir çalışma gündeminde mutabık kaldık" açıklamasında bulundu.

Enerji işbirliği masada! Bakan Bayraktar Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü
