Enerji işbirliği masada! Bakan Bayraktar Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Güney Kore 9'uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Kim Sungwhan ile bir araya geldi.

TÜRKİYE-GÜNEY KORE ARASINDA YENİ FIRSATLAR MASADA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Kore 9'uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere başkent Seul'deyiz. Toplantı marjında ilk olarak Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Sayın Kim Sungwhan ile bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye-Güney Kore enerji ilişkilerini daha da geliştirmeye yönelik mevcut iş birliklerini ve yeni fırsatları kapsamlı şekilde ele aldık" ifadelerini kullandı.