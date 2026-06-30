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Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:30

Enerji ithalatı faturası belli oldu

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,4 artarak 6 milyar 105 milyon 604 bin dolar oldu.

AA
Enerji ithalatı faturası belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mayısta Türkiye'nin toplam ithalatı, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 10,8 azalarak 28 milyar 70 milyon 620 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 6 milyar 105 milyon 604 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl mayısta bu rakam, 4 milyar 258 milyon 662 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 43,4 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 1,71 artarak 2 milyon 665 bin 664 tona yükseldi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #HAM PETROL #TÜRKİYE

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Enerji ithalatı faturası belli oldu
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