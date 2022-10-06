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Giriş Tarihi: 6.10.2022 21:23

Enerji krizinden nasibini Avrupa Parlamentosu da aldı! Haftanın 3 günü kapatacak

AA
Enerji krizinden nasibini Avrupa Parlamentosu da aldı! Haftanın 3 günü kapatacak

Rusya’nın Avrupa’ya uyguladığı enerji kısıtlamaları sonrası yaşanan kriz her geçen gün derinleşiyor. Avrupa Parlamentosu (AP), enerji tasarruf tedbirleri çerçevesinde ısıtma sistemini haftanın 3 günü çalıştırmayacak, kaloriferlerin ısısını düşürecek ve aydınlatmaları kapatacak.

AA muhabirinin Avrupa Parlamentosu kaynaklarından edindiği bilgiye göre, enerji krizi nedeniyle parlamento binalarında enerji tasarrufuna yönelik yeni tedbirler alındı.

HAFTANIN 3 GÜNÜ TAMAMEN KAPATILACAK!

Avrupa Parlamentosunun ısıtma sistemleri haftanın 3 günü tamamen kapatılacak. Parlamentonun kaloriferleri, perşembe akşamından pazartesi sabahına kadar çalıştırılmayacak. Ayrıca, tatil dönemlerinde ısıtma sistemleri tamamen kapalı tutulacak.

Kurum çalışanları kaloriferlerin kapalı olduğu zamanlarda ofislerinde çalışmayı sürdürebilecek.

BİNALARININ ISISI 19 DERECEYİ GEÇMEYECEK

Ayrıca, AP'nin Brüksel ve Strazburg'daki binalarının ısısı 19 dereceyi geçmeyecek.

Çalışma saatlerinde iç aydınlatmalar kısılacak. Akşam saatlerinde binaların dış aydınlatmaları kapatılacak veya sınırlandırılacak.

Parlamentosu, söz konusu tedbirlerle enerji faturasında yıllık 2 milyon avroluk tasarruf yapmayı planlıyor.

AP'nin ana yerleşkesi Brüksel'de bulunuyor. Tatil dönemleri dışında her ay AP milletvekilleri Genel Kurul oturumları için Fransa'nın Strazburg şehrindeki yerleşkesine gidiyor.

Öte yandan, bazı milletvekilleri Strazburg oturumlarına enerji krizi ve tasarruf için bir süre ara verilmesini istiyor.

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Enerji krizinden nasibini Avrupa Parlamentosu da aldı! Haftanın 3 günü kapatacak
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