Enerji rüzgarı denizden esecek! Offshore santralleri için 4 YEKA belirlendi

HEDEF 2035'E KADAR 5 BİN MEGAVAT KAPASİTE

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir kaynaklarını azami düzeyde değerlendirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Deniz Üstü Rüzgar Enerjisine Dayalı Aday YEKA ilanını Bakanlığımızın resmi internet sitesi üzerinden yayımlayarak kamuoyuna duyurduk. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışmasını gerçekleştireceğiz. 2035'e kadar deniz üstü rüzgar enerjisinde 5 bin megavatlık kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz."

Bayraktar, 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönemin en stratejik başlıklarından biri de deniz üstü yani 'offshore' rüzgar enerjisi olacak. Ülkemiz bu alanda çok önemli bir potansiyele sahip. Bakanlık olarak Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı 'offshore' sahası belirledik. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışmasını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör