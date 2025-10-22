Enerji satrancında kilit ülke Türkiye

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatının 2028 yılı başında tamamen sonlandırılması kararı aldı. Karar, enerji satrancında kilit ülke konumuna yükselen Türkiye'nin doğalgaz transferleri için elini daha da güçlendirecek. Türkiye Karadeniz gazı başta olmak üzere Rusya, Azerbaycan, İran, Türkmenistan gibi ülkelerden ithal edeceği doğalgaz ve ABD'den aldığı LNG'yi Turkishblend (Türk Harmanı) yöntemiyle Avrupa'ya ihraç edebilecek. AB'nin önemli doğal gaz tedarikçilerinden olan Rusya'dan doğal gaz alımını tümüyle kesecek olması enerjide bir merkez görevi üstlenen Türkiye'ye yeni fırsat kapıları açacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Enerjide tam bağımsız Türkiye" idealiyle başlattığı atılım dönemi sayesinde bugün Türkiye enerji satrancında kilit ülke konumuna yükseldi. Avrupa'nın güvenilir tedarik sisteminin de merkezinde konumlanan Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "Turksih Blend- Türk harmanı" yaklaşımıyla bölgede dengeleri yeniden kurmaya hazırlanıyor. Türkiye bu yöntemle Karadeniz gazı, İran, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan gibi farklı kaynaklardan gelen boru gazları ve ABD başta olmak üzere çok sayıda ülkeden gelecek sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) birlikte karıştırarak bir tedarik portföyüne dönüştürecek. Gazın fazlası ihraç edilebilecek.

BUGÜNLERİ ÇOK ÖNCEDEN GÖRDÜ

Karadeniz'de 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfi gerçekleştirerek kendisi de artık ciddi bir üreticiye dönüşen ve bugünleri çok önceden gören Türkiye, tedarik güvenliği için herhangi bir ülke ile sorun yaşanması halinde başka ülkeden gaz alabilecek şekilde enerji diplomasisi yürüttü. Avrupa'ya ihracat, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) devamı Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ve Batı Hattı üzerinden yapılabilirken, Türkiye burada ithal ettiği gazı harmanlayarak mix bir doğalgaz ortaya çıkaracak.

25 MİLYAR METREKÜP İHRAÇ EDİLEBİLİR

Türkiye, sahip olduğu 5 LNG terminali, 7 doğal gaz boru hattı ile dünyanın birçok farklı noktasından gaz tedarik ederken, bu hatlarla yaklaşık 75 milyar metreküp doğal gaz Türkiye'ye getirilebiliyor. Türkiye yerli üretim hariç kendi ihtiyacı olan 50 milyar metreküpü düştükten sonra buradaki 25 milyar metreküplük fazlalığı Avrupa piyasalarına hızlı ihraç edebilme kapasitesine sahip. Bunun için Yunanistan ve Bulgaristan tarafında kapasite artışına ihtiyaç duyuluyor.