Enerji savaşında yeni perde açıldı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, dünyayı enerji çıkmazına soktu. Gözlerin bölgeye çevrildiği böylesi bir ortamda kuzeyde ise doğrudan Türkiye'ye enerji akışını hedef alan yeni bir sorun patlak verdi. Rus enerji şirketi Gazprom, Türkiye'ye giden boru hatlarına gaz pompalayan "Ruskaya", "Kazaçiya" ve "Beregovaya" pompa istasyonlarına yönelik Ukrayna saldırılarının arttığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Batı, Karadeniz'de TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik saldırı planlıyor" sözlerinin ardından, önceki gün de Rus enerji devi Gazprom, Ukrayna'nın kamikaze dronelarla Türk Akım ve Mavi Akım tesislerine saldırdığını duyurdu.
ENERJİNİN CAN DAMARLARI
Karadeniz tabanına inşa edilen TürkAkım, Rusya ve Türkiye'nin doğal gaz iletim şebekelerini birbirine bağlıyor. Toplam kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan iki hattan oluşan boru hattının, birinci bölümü Türkiye'ye doğal gaz tedarik ederken, ikinci bölümüyle ise Türkiye toprakları üzerinden Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine doğal gaz taşınması amaçlanıyor. Rusya'nın Anapa şehrinden başlayan ve Kırklareli Kıyıköy beldesinde sona eren yaklaşık 930 kilometre uzunluğundaki Karadeniz geçişli hatların inşası 19 Kasım 2018 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, ülkede depoladığı doğalgazı "Turkish Blend-Türk Harmanı" projesiyle bu hat üzerinden Avrupa'ya ihraç etmeyi amaçlıyor. Mavi Hat ile Türkiye'ye yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz arz edilebiliyor.