Enerji sektöründe kadınlara yeni eğitim dönemi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Reges Elektrik arasında geçen yıl imzalanan "Kadınlar için Enerji Okulu İş Birliği Protokolü" yenilendi. "Kadının Enerjisi, Türkiye'nin Enerjisi" mottosuyla yürütülen program, enerji sektöründe çalışan veya bu alanda kariyer planlayan kadınların bilgi ve deneyimlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Yenilenen protokol, Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ile Reges Elektrik Finans İşleri Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Ünal Öngören tarafından imzalandı. 2025 yılında başlatılan iş birliği kapsamında yürütülen programla, enerji sektöründe kadın istihdamının artırılması, temsiliyetin güçlendirilmesi ve kadınların sektörde daha etkin rol almasının sağlanması hedefleniyor. Proje aynı zamanda kadınların bilgi ve deneyimleriyle sektöre yenilikçi bakış açıları kazandıracak iş birliği ağlarının oluşturulmasına da katkı sunacak. İmza töreninde konuşan Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, projenin güçlü ve stratejik bir iş birliği zemini oluşturduğunu belirterek, bu ortaklığın enerji sektöründe uzun vadede kalıcı değer üretmeye devam edeceğini söyledi.

