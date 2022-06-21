İngiltere'nin başkenti Londra'da hayat pahalılığına karşı yapılan gösteride hükümetten giderek artan enflasyonla mücadele için maaşların iyileştirmesi istendi.
SON DAKİKA: Almanya’da çift haneli enflasyon dönemi başlıyor: Üretim maliyetinde tarihi artış %33.6
ENERJİ VE GIDA FİYATLARI İNGİLTERE'Yİ VURDU
Sendikalar Birliği (TUC) tarafından düzenlenen gösteri, Portland Place'te başladı. Bazı göstericiler "Yeter artık", "Maaşları artırın, faturaları düşürün", "Herkes için güvenli ev" yazılı dövizler taşırken sık sık hükümet karşıtı sloganlar atıldı.
Enerji ve gıda fiyatları Avrupa'nın devlerini vurdu
YOKSUL KESİM EKMEK VE MAKARNA GİBİ TEMEL GIDAYA ERİŞME GÜÇLÜK ÇEKİYOR
İngiltere'de makarna ve ekmek fiyatlarında son bir yılda büyük artış görülürken, diğer temel gıda ve içecek fiyatları ortalama fiyat artışını takip etti.
Ulusal İstatistik Kurumu'nun "deneysel bir analiz" kapsamında yaptığı çalışmaya göre yarım kiloluk paketlerde satılan en ucuz makarna fiyatı geçen yıl 36 peni (yaklaşık 7,4 tl) iken geçen ay yüzde 50'lik bir artışla 53 peniye (yaklaşık 10 tl) yükseldi.
80 gramlık bir somun ekmeğin fiyatı ise bir yılda yüzde 16 artarak 54 peniye yükseldi.
Listedeki en büyük fiyatlı ürün olan yarım kilo dana kıymanın fiyatı yüzde 16 artarak 2,34 sterlin (yaklaşık 48 tl) oldu. Diğer 30 temel gıda ve içecekte ise fiyat artışı ortalama artışı takip ederek yüzde 6-7 arası gerçekleşti.
DEMİRYOLU GREVLERİ ULAŞIMI AKSATIYOR
Öte yandan İngiltere'de RMT Sendikası Pazartesi günü yaptığı açıklamada, tren operatörleriyle yapılan görüşmelerin ücret, iş ve koşullar konusundaki anlaşmazlığı çözememesinin ardından planlı demiryolu grevlerine devam edeceğini söyledi.
Sendikanın genel müdürü Mick Lynch, teklifler hakkında konuşurken, bir haber konferansında şunları söyledi:
"Ağ Demiryolu olanı Cuma günü reddedildi ve sadece bugün bize verilen tren işletme şirketi bu öğleden sonra reddedildi.Her iki teklif grubu da kabul edilemez ve şimdi bu hafta için planlanan grev eyleminin devam edeceği doğrulandı."
FRANSA'DA HEM SİYASİ HEM EKONOMİK KRİZ VAR
Fransa'da hem siyasi kiz hem de ekonomik kriz yaşanıyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ensemble (Birlikte) ittifakı, genel seçimin ikinci turunda Ulusal Mecliste salt çoğunluğu elde edemedi.
Fransa'da da İngiltere'de benzer grevler söz konusu. Ülkede aynı anda birçok bölgede grevler görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda ulaşım sektöründe özellikle Fransa'nın en büyük havalimanında görülen grevler neticesinde uçuşların 3'te biri iptal edildi.
Fransa'da enflasyondaki artış 1985 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, en büyük artış yüzde 27,8 ile enerji fiyatlarında kaydedildi.
INSEE açıklamasında, hizmet sektörü, gıda ve tekstil ürünlerinde artışın devam edeceği aktarıldı.
Avrupa'daki gaz krizinin de tetiklediği enflasyonun, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Fransa'da da fiyat artışlarına sebep olduğu belirtilen açıklamada, konaklama ve gıdada fiyat yükselişi, ulaşım, sağlık ve iletişim hizmetlerinde ise belirgin bir yavaşlama olduğu kaydedildi.
ALMANYA'DA YARIM ASRIN EN BÜYÜK ÜRETİCİ ENFLASYONU
Almanya'da üretim maliyetleri son 49 yılın en üst seviyesine ulaştı. Üretici enflasyonu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33.6 artışla zirve yaptı.
Almanya'da Federal İstatistik Dairesi, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranlarını açıkladı. Savaş sonrası artan enerji fiyatlarının da etkisiyle mayıs ayında üretici enflasyonu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33.6 oranında artış gösterdi. Aralık 2021'den bu yana devam eden artış, en çok doğal gazda görüldü. Santraller bir yıl öncesine göre doğal gaza yüzde 241.2 daha fazla ödeme yaptı. Dağıtımdaki doğal gaz artışı yüzde 148.1 oldu.
ARTIŞ HIZLA DEVAM EDİYOR
Doğal gaza, endüstriyel müşteriler yüzde 210.7, perakendeciler ise yüzde 168.3 daha fazla ödedi. Doğal gaz bir ayda tüm müşteri gruplarında yüzde 2.5 daha pahalı hale geldi. Elektrik fiyatları yüzde 90.4 artış kaydederken, akaryakıttaki üretici maliyeti bir yılda 49.4 oranında arttı. Benzinde bir aydaki artış istatistiğe yüzde 6.5 olarak yansıdı. Verilere göre, demir ve çelikteki değişim oranı 51.8 oldu. İnşaat çeliği ise yüzde 72.1 artış gösterdi.