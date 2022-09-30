Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Düzce’de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temaslarda bulunmak üzere geldiği Düzce'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, her ay fırsat buldukça Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmaları yapılan bölgeye giderek incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Dönmez, yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti: "Şu anda orada karada ve denizde yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. 30 gemi, en az 7-8 helikopterle lojistik destek sağlıyoruz. Karada çok ciddi iş makineleri ve servis sağlayıcıların hummalı bir çalışması var. Dünyanın muhtelif yerlerinden bazı malzemeleri tedarik ediyoruz, sözleşmeleri yapıldı geliyor. Bugün de Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimi kontrol edecek kablo gemisi, İstanbul Boğazı'na geldi. İnşallah birkaç gün sonra o kabloyu denizin tabanına yerleştirecek gemiyi Filyos'a göndereceğiz. Nasıl diğer boruları çektik, çekmeye devam ediyoruz, kablo işini de bitireceğiz. Adım adım ilerliyoruz."