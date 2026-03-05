Enerji verimliliğine 20 milyar dolar yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ekonomisinin 2053'te karbon nötr olmayı hedeflediğini belirterek, "Önümüzdeki 7 yıl içinde enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız, bu da birincil enerji tüketimimizi yüzde 15 oranında azaltmamızı sağlayacak" dedi. Kanada'da PDAC 2026 Kongresi'nde "Ekonomide Madenciliğin Stratejik Rolü ve Geleceği" başlıklı oturumda konuşan Bayraktar, Türkiye'nin nükleeri enerji sepetine eklemek istediğinin altını çizerek, "2050'de en az 20 gigavatlık nükleer enerji üretim kapasitesine sahip olmayı hedefliyoruz. Hem dev nükleer santralleri hem de küçük modüler reaktörleri (SMR) bu nükleer programa dahil etmemiz gerekiyor"dedi.

İŞ BİRLİĞİ YAPILMALI

Madencilik ve mineraller olmadan dünyanın enerji dönüşümünü gerçekleştiremeyeceğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: "Bu önemli miktarda mineral gerektiriyor. Ancak hepimizin karşılaştığı zorluklardan biri, mineral ve madencilik tarafındaki gelişmelerin diğer taraftaki enerji dönüşümü ihtiyacını karşılayamamasıdır. Bu yüzden madencilik tarafında kendimizi daha da geliştirmeliyiz. Bugün burada olmamızın nedeni de tam olarak budur. Daha fazla işbirliği yapmak, fırsatları aramak, Kanadalı şirketleri davet etmek ve Türk şirketlerini Kanadalı şirketler ve onların teknolojileriyle işbirliği yapmaya teşvik etmek, Türkiye'ye uzmanlık ve deneyim getirerek madencilik alanında ortaklık kurmak." Bakan Alparslan Bayraktar, Kanadalı şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ettiklerini ve Türk şirketlerini Kanada'ya yatırım yapmaya teşvik ettiklerini belirterek, "Özellikle kamu petrol ve doğal gaz şirketimiz Türkiye Petrolleri ile maden şirketimiz Eti Maden gelip Kanada'ya yatırım yapabilir. Biz de bu fırsatları ve alternatifleri arıyoruz. Madencilik tarafındaki işbirliği de arayışında olduğumuz önemli bir konu" değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için altyapıya ve yeniden gazlaştırma kapasitesine yatırım yaparak kapasiteleri artırdıklarını ifade etti.