Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Enerjide acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de!
Giriş Tarihi: 8.05.2026 09:27

Enerjide acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de!

Manisa ve Ankara'da hayata geçirilecek çeşitli enerji iletim ve dağıtım hattı projeleri kapsamında bazı taşınmazlara yönelik acele kamulaştırma kararı alındı.

AA
Enerjide acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de!
  • ABONE OL

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manisa'da bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kilovolt İzdemir Arazi GES-Gördes TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında güzergaha isabet eden bazı taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kurulacak RMS-B doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı için de Kışla Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 104 ada, 121 parsel numaralı taşınmazın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU #RESMİ GAZETE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Enerjide acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA