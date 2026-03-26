Enerjide arz sıkıntımız yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilime atıfta bulunarak "Bu bölgeye bağımlılığımız petrolde yüzde 10 ile yönetebileceğimiz bir seviyede. Bölgeden herhangi bir doğal gaz alımımız yoktu. Şu anda Türkiye'nin arz ve tedarikle alakalı sıkıntısı yok" dedi. Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı:

ENERJİDE GÜVENLİ LİMANDAYIZ: Şu anda enerji arz güvenliğinde ülkemiz adına bir sıkıntı gözükmüyor. Gerek enerji altyapımız gerekse bugüne kadar izlemiş olduğumuz çeşitlendirme politikamız bizi şu anda güvenli limanda tutuyor. Şu anda ülkemiz açısından, vatandaşlarımız açısından bir enerji arz güvenliği sorunu yok.

YÜZDE 10 İLE YÖNETEBİLECEĞİMİZ SEVİYEDE: Hürmüz'den dünya petrolünün yüzde 20'si akıyor, bugün akmıyor. Dünyaya sunulan LNG'nin yüzde 20'si bugün artık buradan geçemiyor. Dolayısıyla ciddi bir arz kriziyle baş başayız. Biz buradan petrol alıyor muyuz? Suudi Arabistan ve Irak bizim iki tedarikçimiz. Toplam tedarikimizin yaklaşık yüzde 15'i gibi bir miktar bu bölgeden alınıyordu. Irak'tan aldığımız petrolün önemli bir kısmı da bu petrol boru hattıyla geliyor. Bu bölgeye bağımlılığımız petrolde yüzde 10 ile yönetebileceğimiz bir seviyede. Doğalgazda ise herhangi bir alımımız yoktu.

RAFİNERİLERİMİZ ÇALIŞIYOR: Dünyada bazı ülkelerin aldığı tedbirler, acil durum ilan eden ülkeler oldu; Filipinler gibi. Türkiye'de şu an için böyle bir sıkıntı yok. '50 litre alabilirsiniz, daha fazla alamazsınız' gibi bir şeye Türkiye'nin ihtiyacı yok. Ürünümüz var. Rafinerilerimiz çalışıyor. Bu bölgeye olan bağımlılığımızın düşük olması sebebiyle dünyadan tedarikle alakalı da bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bizim kızıl elmamız Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak.

SIFIR ÖTV: Eşel mobil sisteminin uygulanmasına geçerek devlet ÖTV'yi motorinde sıfıra indirdi. Yani, litrede 13 lira civarında olan ÖTV sıfır. Dolayısıyla devlet, bu şekilde vatandaşlarımızın üzerine gelecek ekonomik yükü üstüne almış oldu.

305 MİLYARLIK DESTEK: Petrolün varilindeki 1 dolarlık artışın Türkiye'ye maliyeti 400 milyon dolar. Elektrikte faturaların neredeyse yüzde 55'ini, doğalgazda yüzde 45'ini karşıladığımız bir süreçte, 2026 bütçesine koyduğumuz KDV hariç yaklaşık 305 milyar liralık bir destek programımız var. Bu son gelişmeler, bu gelinen fiyat seviyesi yıl sonuna kadar devam ederse, bu rakam yaklaşık 925 milyar lira oluyor. Yani, bize ilave 620 milyar liralık doğalgaz ve elektrikte bir maliyet var şu an.

DEĞERLENDİRME NİSANDA: Gelişmeleri de göz önünde bulundurarak hem doğal gazda hem elektrikte nisan ayı içerisinde bir değerlendirme yapabiliriz.

TOTAL İLE YENİ ANLAŞMA: 2026 için ortaya koyduğumuz stratejinin özünde, artık Türkiye'nin dışarıda da daha yoğun bir faaliyet içerisinde olması vardı. Sene başından itibaren Chevron, Exxon, BP ve Shell'le yaptığımız iş birliği anlaşmaları var. Yakında Total'le imzalamayı planlıyoruz.

DEPOLARIMIZ DOLU

Kapasiteleri artırmak istiyoruz. Depolarımız şu anda yüzde 70 civarında dolu. Bu krizin etkilerinin ne kadar süreceğini bilemiyoruz, onun için depolarımızı şu anda doldurma noktasında bir gayretin içerisindeyiz. Depo anlamında sıkıntımız yok. Petrol ve petrol ürünleri depolarımızda stok yapabiliriz.

AKKUYU ÜRETİME GEÇİYOR

Bütün çabamız Akkuyu'dan ilk elektriği bu sene üretmek üzerine. 15 Temmuz darbesi başarıya ulaşsaydı Akkuyu Nükleer Santrali'nin devam etme şansı yoktu. Onun için bu siyasi istikrarın ve güçlü siyasi iradenin devam etmesi bu projelerin, küçük modüler reaktörlerin de hayata geçmesi için en önemli konulardan bir tanesi.

CEYHAN'DA PETROL MERKEZİ

Arz güvenliğimizi sağlamak için kalıcı tedbirler alıyoruz. Bunun içerisinde başka ne var? Özellikle Ceyhan merkezli büyük bir petrol, petrol ürünleri depolama projesi var. Ceyhan'ı hakikaten bir petrol merkezine döndürebiliriz. 1.5 milyon varil ITP'den geçebilecek bir kapasite var. Günde yaklaşık 600 bin varil Bakü-Tiflis-Ceyhan'dan gelen bir petrol var, o boru hattının kapasitesi 1 milyon varil. Dolayısıyla o kapasitenin de tümüyle devreye girdiği, yani Orta Asya petrollerinin, Kazak petrolünün de belki içerisinde olduğu bir süreçte 2.5 milyon varilin Ceyhan'a geldiğini düşünün. Dünyadan farklı yerlerden gelip ürünlerin de ticaretinin yapılabileceği bir yer.

DOĞAL GAZDA KADEMELİ TARİFE

Ortalama tüketimlere göre örneğin Ankara için ocak ayında neyse bunun yüzde 75 daha fazlasını tüketen grupları destekten çıkaralım diyoruz. Bu, toplam ortalamada yüzde 10 ila 13'lük aboneyi ilgilendiren bir durum. Abonelerin yüzde 87'sinin hayatı değişmeyecek, onlar destekte kalmaya devam edecekler. Çünkü onlar o tüketimin daha altında tüketiyorlar. Böyle bir düzenlemeyi de bu dönemde hayata geçirmeyi planlıyoruz.

KARADENİZ'DE YENİ SONDAJLAR

Karadeniz'de Abdülhamid Han gemisiyle yeni bir sondaja başlıyoruz. Yarın sabah 04.00'te matkap denizde dönmeye başlayacak Kandıra-2 kuyusunda. Nisan ayında Fatih'le Eflani-1 kuyusunu kazacağız, Bartın'ın kuzeyinde yine denizde. Yeni keşiflerle alakalı çalışmalarımız devam ediyor.

SOMALİ'DE SONDAJ NİSANDA: Çağrı Bey, 10 Nisan'da Somali'de faaliyete başlayacak.