Enerjide Bağımsız Türkiye Vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada yaşanan savaşların enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Türkiye'nin hedefinin enerjide tam bağımsızlık olduğunu söyledi. Bayraktar, "İyi işler yaptık ama daha iyisini yapmak zorundayız" dedi.

Dünyada yaşanan savaşlara dikkat çeken Bayraktar, Türkiye'nin temel hedefinin enerjide bağımsız bir ülke haline gelmesi olduğunu söyledi. Bu hedefin güncel gelişmelerle birlikte daha da önem kazandığını vurguladı.

"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

Enerji alanında önemli adımlar atıldığını belirten Bayraktar, mevcut çalışmaların yeterli olmadığını ifade ederek daha güçlü projelere ihtiyaç olduğunu söyledi. Önlerinde aşılmayacak bir engel bulunmadığını dile getiren Bayraktar, varsa engellerin de kararlılıkla aşılacağını belirtti.

KURUMLARA BÜYÜK GÖREV

Bayraktar, ETİ Maden, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ gibi kurumların enerji hedeflerinde kritik rol oynadığını söyledi. ETİ Maden'in dönüşerek gerçek bir "milli şampiyon" haline gelmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nde de önemli adımlar atıldığını ve kurumun daha da büyümesi gerektiğini belirtti.

Enerjide bağımsızlığın sadece bir sektör hedefi değil, ülkenin geleceği açısından stratejik bir mesele olduğunu vurgulayan Bayraktar, atılacak adımların Türkiye'nin ve gelecek nesillerin kaderini doğrudan etkileyeceğini söyledi.

"BİRLİK OLMA GÜNÜ"

Dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini dile getiren Bayraktar, Türkiye'nin bu süreci Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde güvenli şekilde atlatacağını belirtti. Bayraktar, "Bugün gerçekten birlik olma günüdür" ifadelerini kullandı.